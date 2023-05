Pour Steiner, Ricciardo a eu raison de prendre du recul

Pour la première fois depuis 2012, Daniel Ricciardo n'a pas démarré une saison de Formule 1 sur la grille de départ. L'Australien a en effet délaissé son baquet de titulaire chez McLaren, après avoir été fortement encouragé à le faire par le recrutement d'Oscar Piastri, pour retrouver Red Bull Racing, où il occupe le rôle de troisième pilote, plutôt impliqué dans des opérations marketing.

L'état d'esprit de Ricciardo au fil des deux dernières saisons semblait s'être assombri, dans le contexte de difficultés d'adaptation et de performances en deçà des attentes dans la structure de Woking. Même s'il n'a jamais vraiment perdu son sourire légendaire, une certaine morosité l'avait gagné. Il reconnaît lui-même avoir repris du poil de la bête depuis son retour à Milton Keynes, même s'il s'interroge toujours sur la suite à donner à sa carrière dans ce qui pourrait tout aussi bien être une année sabbatique qu'une première année de retraite de la F1.

Un temps évoqué chez Haas, en fin d'année passée, Ricciardo avait indiqué qu'il préférait ne pas être titulaire plutôt que de rejoindre une structure ne lui offrant pas l'occasion de se battre aux avant-postes. S'exprimant sur la situation du pilote, Günther Steiner, le directeur de la structure américaine, estime qu'il a eu raison de faire le choix de prendre du recul sur la discipline.

LIRE AUSSI - McLaren : Piastri est "bien plus proche" de Norris que Ricciardo

"Je pense qu'il a bien fait de prendre une année sabbatique", a-t-il déclaré pour le Daily Mail. "Il reste pilote de réserve pour Red Bull, il est entouré de voitures, il reste dans le cirque. Vous savez, [le monde de la F1 c'est] 'loin des yeux, loin du cœur'. Il [y] est toujours présent."

"Ensuite, il faut qu'il décide s'il veut continuer ou s'il veut s'arrêter là et faire autre chose. Il est encore assez jeune, vous savez [Ricciardo a 33 ans, ndlr]. Beaucoup de gens l'apprécient pour sa personnalité... mais c'est à lui [de décider]. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir un an pour réfléchir à tout ça, car il est certain que l'année dernière n'a pas été facile pour lui, parce que c'est un bon pilote de course et il a été battu par son coéquipier."

"Et il est certain qu'il n'en était pas heureux. Il ne l'est toujours pas. Mais veut-il revenir et prouver qu'il est bien celui qu'il était avant, à savoir un vainqueur ? Ou est-ce qu'on va lui en donner l'occasion ? Car ce n'est pas seulement sa décision. C'est aussi la décision de l'une des équipes. La réponse n'est donc pas simple, mais je pense que la première chose qu'il doit faire est de savoir s'il veut revenir ou non."

"C'est difficile d'être battu continuellement par son coéquipier, et la presse en a fait ses choux gras, et il n'avait pas de réponse à donner à ce moment-là. C'est une spirale négative dans laquelle vous tombez. C'est pourquoi le fait de prendre un peu de recul pourrait peut-être lui permettre de retrouver de l'allant."