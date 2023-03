McLaren : Les équipes devancées par Red Bull n'ont "aucune excuse"

Charger le lecteur audio

Contrairement aux saisons 2021 et 2022, le début de la campagne 2023 s'est résumé à une démonstration pour une équipe en particulier, la Red Bull RB19 étant incontestablement la meilleure voiture du plateau. Pour l'heure, ses concurrents doivent se contenter des miettes (Aston Martin ayant à chaque fois terminé sur le podium depuis le début de l'année) en attendant des jours meilleurs.

Le net avantage de Red Bull sur la concurrence pourrait, en toute logique, décourager certains, mais pas McLaren : son directeur Andrea Stella a ainsi affirmé que les rivaux du taureau rouge, lui y compris, n'avaient "aucune excuse" pour ne pas combler leur retard compte tenu des moyens mis à leur disposition.

"Avec de faibles écarts entre les équipes se battant pour la victoire, nous avons connu des saisons vraiment phénoménales ces dernières années. Nous devrions peut-être accepter qu'il existe une saison au cours de laquelle une équipe domine", a-t-il confié à Motorsport.com.

"Avec toutes les informations dont on dispose aujourd'hui, même avec la possibilité d'observer les voitures puisqu'elles sont exposées le vendredi, je pense que les autres équipes n'ont aucune excuse en disant qu'elles ne savent pas quoi faire. Donc je n'arrête pas de dire que c'est aux autres équipes de saisir les opportunités pour s'améliorer. En fin de compte, si on est plus rapide, on gagnera des courses. Je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle."

Andrea Stella, directeur de McLaren.

La hiérarchie de ce début d'année 2023 pourrait évoluer au fil des courses et du développement mené par les différentes écuries. Celui de Red Bull est notamment restreint en raison de sa position finale au championnat constructeurs l'an passé mais aussi des sanctions appliquées par la FIA pour avoir enfreint le Règlement Financier en 2021. Ainsi, l'équipe autrichienne voit son temps de CFD et de soufflerie être réduit, toutefois Stella estime que cela ne lui fera pas forcément du tort compte tenu de son avantage en termes de rythme.

"L'avantage actuel semble suffisamment important pour que [Red Bull] ne soit pas trop affecté par le fait de ne pas autant développer [la voiture] que les équipes de derrière", a-t-il déclaré. "Je m'attends à ça, mais je m'attends aussi à ce que les autres équipes s'inspirent [de Red Bull] non seulement d'un point de vue moral mais aussi d'un point de vue technique. La saison est longue, il y a le temps d'appliquer les informations que l'on obtient sur le développement, donc je m'attends à ce que le peloton se rapproche encore plus de Red Bull vers la fin de la saison."

McLaren, qui court encore après ses premiers points en 2023, a pris certaines mesures afin de réintégrer les premières places. Une restructuration est ainsi en cours à Woking après l'annonce du départ du directeur technique, James Key, et du recrutement de David Sanchez, en provenance de Ferrari. Aux avant-postes, la place de McLaren a été prise par Aston Martin, aujourd'hui deuxième du championnat constructeurs devant Mercedes et Ferrari. Les progrès extraordinaires de l'équipe de Silverstone en l'espace de quelques mois sont la preuve pour Stella que McLaren peut se remettre en selle.

"C'est la preuve que l'on peut faire de tels progrès", a-t-il estimé. "D'une certaine manière, leur écart avec Red Bull s'est réduit. Donc si l'on fait un bond en avant, on peut se battre pour de gros points. Aston semble avoir identifié les bons concepts sur la voiture et les a exploités. Encore une fois, cela montre que c'est possible. Cela ne fait que répéter le message fondamental de McLaren. Nous devons travailler dur pour continuer à développer la voiture. Comme nous le voyons dans le développement en arrière-plan, c'est positif. Nous devons poursuivre dans cette direction et capitaliser rapidement."