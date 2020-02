Vandoorne nommé pilote de réserve Mercedes

Leader du championnat de Formule E avec la marque à l'étoile pour sa deuxième campagne dans la discipline, Stoffel Vandoorne était également chargé du simulateur pour Mercedes AMG F1 l'an dernier et prend du galon avec ce poste de réserviste.

Vandoorne partage cette tâche avec un autre ancien pilote de Formule 1, Esteban Gutiérrez. Si l'écurie ne s'est pas exprimée quant à la répartition des Grands Prix entre les deux hommes, l'on peut supposer que le Belge aura la priorité et que Gutiérrez sera plus particulièrement mis à contribution pour les conflits de date avec la Formule E, à savoir les Grands Prix du Vietnam, des Pays-Bas et d'Azerbaïdjan.

Rappelons que Vandoorne a participé à 41 Grands Prix de Formule 1 avec McLaren de 2016 à 2018, avec 26 points au compteur et deux septièmes places pour meilleurs résultats.

