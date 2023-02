La suspension avant, plus grand changement sur la Ferrari SF-23

Charger le lecteur audio

Présentée ce mardi à Maranello, la Ferrari SF-23 a attiré l'attention, notamment avec son nouvel aileron avant, mais les suspensions ne sont pas en reste. Elles ont été modifiées en vue de bénéfices aérodynamiques et pour permettre des réglages plus variés en week-end de Grand Prix.

"La voiture 2023 est une évolution de celle avec laquelle nous avons couru l'an passé", déclare Cardile dans une vidéo publiée par l'écurie. "Mais en réalité, elle a été complètement redessinée. Du côté de l'aérodynamique, nous avions deux objectifs : accroître l'appui vertical afin de compenser ce qui a été perdu à cause de la nouvelle réglementation, et atteindre les objectifs que nous nous étions fixés au niveau de l'équilibre. La suspension a également été complètement redessinée, d'une part pour contribuer aux résultats recherchés par les aérodynamiciens, d'autre part afin d'accroître l'éventail d'ajustements possibles sur la voiture au circuit."

Lorsqu'il lui est demandé d'en dire davantage sur les différences par rapport à la voiture de l'an passé, Cardile précise : "Les changements les plus évidents sont certainement dans la zone de la suspension avant, où nous sommes passés d'une barre d'accouplement haute à une basse, selon les exigences aérodynamiques. L'aileron avant est aussi différent, tout comme la construction du museau, car l'élément primaire n'est plus attaché au nez : il flotte. La carrosserie est davantage dans la continuité de ce qui a été fait l'an dernier, mais elle est plus extrême."

Comme toutes les écuries, Ferrari a dû prendre en compte la modification du fond plat de 15 millimètres décrétée par la FIA. "Les nouvelles règles mises en place par la FIA afin de réduire le risque de marsouinage en piste ont mené à une perte nette de performance aérodynamique. En fait, c'est une perte assez conséquente. En matière de développement, notre travail n'a pas été très différent de celui des années précédentes. Nous avons simplement dû adapter la géométrie de la voiture pour convenir aux nouvelles formes de flux d'air générées par la nouvelle réglementation."

La Ferrari SF-23

Cardile fait une observation intéressante sur l'impact du plafond budgétaire, remarquant que bien plus de pièces ont été conservées depuis l'an dernier que cela n'aurait été le cas auparavant, sans ces restrictions. Entre 2021 et 2022, l'énorme changement de réglementation avait contraint les écuries à redessiner beaucoup d'entre elles.

"Le plafond budgétaire a eu un effet indéniable sur la performance. Par conséquent, au moment de concevoir la voiture de cette année, nous avons dû prendre cela en compte. Notre approche a été de décider quelles zones de la voiture avaient peu ou pas de valeur ajoutée pour la performance de la voiture, et de faire en sorte qu'elles soient similaires à celles de la précédente. Si l'on parle en chiffres, cela signifie que le nombre de pièces conservées sur la voiture de cette année est doublé par rapport à la réglementation précédente sans plafond budgétaire."

La SF-23 a fait ses premiers tours de roue ce mardi à Fiorano, aux mains de Charles Leclerc puis Carlos Sainz. Leclerc a remarqué que le comportement de la monoplace était différent dans le simulateur à Maranello, ce qui pourrait correspondre à l'impact des changements aérodynamiques, notamment au niveau de la suspension avant.

"La sensation est bonne", a déclaré le Monégasque. "Il faut toujours attendre de mettre la vraie voiture en piste avant de corréler tous les détails, mais sur le simulateur, ça paraît positif. Il y a des différences, alors il faut adapter un peu le style de pilotage. Mais dans l'ensemble, la sensation est bonne. Il semble que les faiblesses que nous avions l'an dernier soient améliorées pour cette année, ce qui était l'objectif. Mais il faut encore attendre les premiers vrais tours avant de parler."