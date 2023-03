Téléchargez votre Guide F1 2023 !

Charger le lecteur audio

Ce week-end marque le coup d'envoi de la saison 2023 de Formule 1. Le Grand Prix de Bahreïn ouvre la page d'un nouveau championnat et d'une nouvelle lutte pour le titre, avec Max Verstappen et Red Bull en position de défense de leurs deux couronnes mondiales face à Ferrari, Mercedes et les autres concurrents du plateau.

À cette occasion, Motorsport.com vous offre ce mini-guide pour avoir toujours à portée de main les informations essentielles sur les pilotes et les écuries en piste. Un guide pensé pour être accessible sur les supports numériques, mais qui peut également être téléchargé dans un format pdf si vous souhaitez l'imprimer ensuite. Et c'est gratuit !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle saison de Formule 1 2023, dont l'actualité reste quotidiennement à suivre sur notre site.

Vous pouvez télécharger le Guide F1 2023 au format pdf en cliquant ici.