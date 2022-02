Malgré la tempête Eunice, la Mercedes correspond aux attentes

Charger le lecteur audio

Le shakedown de la Mercedes W13 n'a pas été une sinécure, mais c'est une affaire conclue. Sous la menace de la tempête Eunice, avec des rafales de vent frôlant les 100 km/h à Silverstone, George Russell et Lewis Hamilton ont mené à bien vendredi le déverminage de la monoplace présentée officiellement quelques instants plus tôt.

Les deux hommes ont ainsi pu effectuer un maximum de 16 tours sur la piste anglaise, afin de ne pas dépasser la limite de 100 kilomètres imposée par la réglementation pour une journée de tournage promotionnel. C'était un moment particulièrement émouvant pour Russell, qui a certes piloté des Flèches d'Argent tous les ans depuis 2017 mais faisait aujourd'hui ses premiers tours de roue en tant que pilote titulaire Mercedes.

"J'ai eu la chair de poule quand la voiture a été démarrée pour la première fois", a commenté le Britannique. "Je l'ai pilotée si souvent. J'ai fait tant de tours sur le simulateur. J'en ai vu tant de dessins. J'ai fait tant de réunions à son sujet... mais rien ne vaut le fait d'aller sur un circuit. Ça me ramène presque à mes racines, vous savez : une journée froide, pluvieuse, venteuse à Silverstone – mais cette fois, c'est avec l'écurie Mercedes F1."

Toutefois, Russell ne cache pas que la tempête lui a compliqué la vie. "Je ne sais pas combien d'entre vous [journalistes] sont au Royaume-Uni actuellement, ou si vous entendez le vent à travers les fenêtres, mais je dirais que je n'ai jamais vu un tel vent de toute ma carrière en sport auto. C'est complètement fou !" s'est-il exclamé. "Mais nous sommes parvenus à maintenir la voiture sur l'asphalte. La monoplace s'est globalement comportée comme nous nous y attendions, je dirais, mais en même temps, avec ces conditions, sur le mouillé et avec le vent, on ne peut pas en tirer grand-chose."

La Mercedes W13 répond bien évidemment à la nouvelle réglementation technique, qui fait la part belle à l'effet de sol, tandis que les roues ont pris du volume et sont désormais au format 18 pouces. Russell avait déjà parcouru des centaines, voire des milliers de tours avec ce bolide sur le simulateur à Brackley, et son comportement en piste satisfait manifestement les attentes.

"Ça correspondait très bien à ce que nous avons vu sur le simulateur, et je vais y retourner pour faire la corrélation cet après-midi. Mais ça va être un processus d'apprentissage constant. Je pense que nous allons tous prendre cette journée avec des pincettes, juste faire le programme, nous assurer que la voiture roule bien, que les pilotes soient à l'aise, et que nous soyons dans la meilleure situation possible pour Barcelone", a conclu l'Anglais.

Propos recueillis par Luke Smith