Le test de Grosjean avec Mercedes reporté

Romain Grosjean ne roulera finalement pas au volant d'une Mercedes W10 de 2019 dans le cadre de la journée de test qui était prévue avec l'écurie allemande le 29 juin prochain sur le Circuit Paul Ricard. En cause, les mesures liées à la pandémie de COVID-19 dans différents pays, qui compliquent les voyages et les séjours, dans un calendrier déjà bien rempli pour chacun des acteurs impliqués.

"Nous sommes déçus d'annoncer que le test de Romain Grosjean avec Mercedes a été reporté en raison de restrictions sur les voyages et d'exigences de quarantaine", a indiqué l'écurie basée à Brackley dans un message sur Twitter ce mercredi après-midi. "Nous nous sommes engagés à donner à Romain sa chance au volant d'une Mercedes F1 et nous travaillons à reprogrammer ce test plus tard cet été."

Initialement, le programme complet de Grosjean avec Mercedes comprenait un roulage d'exhibition en levée de rideau de la course du Grand Prix de France puis une journée d'essais au Paul Ricard le mardi suivant. Or, depuis cette annonce, la date du GP au Castellet a été avancée d'une semaine dans le cadre de la nouvelle version du calendrier F1, ce qui l'a fait coïncider avec la course de Road America en IndyCar, rendant impossible ce show puisque le Français sera présent dans le Wisconsin avec son team Dale Coyne Racing.

Mercedes avait annoncé il y a un mois, en réaction aux changements du calendrier, que la journée de test était quant à elle bien maintenue, ce qui n'est donc désormais plus le cas. Grosjean a déjà eu l'occasion de passer à l'usine du constructeur allemand plus tôt cette année pour préparer sa future sortie, notamment en testant sa position dans le cockpit.

Désormais, l'évolution des restrictions sanitaires, alors que le Royaume-Uni connaît une vague liée au variant Delta ou "indien" qui pourrait toucher à plus ou moins brève échéance d'autres pays, sera à prendre en considération, avec un calendrier qui, pour l'IndyCar va être particulièrement chargé en août et septembre.