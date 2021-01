Netflix prépare un film autour de la F1 avec Robert De Niro

Netflix a déjà des liens avec la Formule 1 à travers la série documentaire Drive to Survive ("Pilotes de leur destin" en version française), qui montre les coulisses du championnat depuis la saison 2018, et le géant du streaming prépare une série sur Ayrton Senna. Netflix va encore mettre en scène le championnat dans un film d'action nommé The Formula, qui racontera l'histoire d'un pilote de F1 contraint d'utiliser ses talents au volant dans des braquages, pour sauver sa famille.

Les deux acteurs principaux seront la légende du cinéma Robert De Niro et John Boyega, connu pour son rôle dans la troisième trilogie Star Wars. The Formula sera écrit, dirigé et produit par Gerard McMurray, réalisateur de Burning Sands, déjà présent sur Netflix et nommé au Festival de Sundance en 2017.

"C'est incroyable de voir cette idée prendre vie, je vais l'écrire, la réaliser et la produire", a écrit McMurray sur Instagram. "Ma nouvelle société de production Buppie Productions s'associe à Tribeca Films [la société de Robert De Niro] et Netflix pour créer un fantastique film intitulé The Formula, avec deux de mes acteurs préférés, John Boyega et Robert De Niro. C'est l'histoire d'un jeune homme vivant à Detroit, qui devient une star internationale dans le monde de la Formule 1, sous la tutelle de son mentor, qui a des liens avec la pègre."

Lire aussi : Comment Jackie Stewart a aidé Steven Spielberg pour Indiana Jones

Buppie Productions souhaite contribuer à une plus grande diversité dans le monde du cinéma en créant des œuvres "mettant en avant des personnages noirs" selon le site internet de l'entreprise. Berry Welsh, associé de longue date de Robert De Niro, participera également à la production de The Formula.

Peu d'informations ont été données sur le film et les producteurs n'ont pas précisé s'ils auront accès aux Grands Prix pour les besoins du tournage. Le dernier long-métrage filmé dans le cadre d'une course de F1 a été Bobby Deerfield, en 1976, un film de Sydney Pollack avec dans le premier rôle Al Pacino, compère de longue date de Robert De Niro.

Sylvester Stallone, réalisateur de Driven sorti sur les écrans en 2001, souhaitait que son film se déroule dans le monde de la Formule 1 mais face aux obstacles posés par Bernie Ecclestone, il s'était finalement tourné vers l'IndyCar. En 2013, le film Rush de Ron Howard a raconté le duel entre James Hunt et Niki Lauda durant la saison 1976, en utilisant des monoplaces historiques et des répliques. Plus récemment, Le Mans 66 s'est penché sur le premier succès de Ford aux 24 Heures du Mans.

Voir aussi :