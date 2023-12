Pourchaire : "En tant que Champion F2, je méritais ma place en F1"

Théo Pourchaire connaît la statistique et se charge lui-même de la rappeler : "Je suis le troisième Champion F2 de suite qui n'est pas promu en F1". Comme Oscar Piastri et Felipe Drugovich avant lui, le Français ne fera pas immédiatement le grand saut. Cantonné à un rôle de réserviste chez Sauber derrière Valtteri Bottas et Zhou Guanyu en 2024, il ne rumine pas sa déception, mais ne la dissimule pas pour autant.

Sa fin d'année est pourtant chargée : après son sacre à Abu Dhabi, il a roulé pendant deux jours en Super Formula au Japon, puis a rejoint Bakou ce vendredi pour le traditionnel gala de fin d'année de la FIA.

"Il y a 18 heures j'étais encore au Japon, donc il y a le jetlag et je suis un peu fatigué !", rappelle-t-il avec le sourire, avant de se confier sur l'avenir : "L'année prochaine, malheureusement, je ne serai pas sur la grille F1, ce qui est évidemment un peu décevant, car c'est un rêve d'être pilote de Formule 1. En tant que Champion F2, je pense que je méritais ma place, mais c'est comme ça."

"Ce n'est pas parce que tu es titré en F2 que tu es en F1, mais franchement je suis déçu, car je suis champion, j'ai signé de bons résultats, j'ai fait de mon mieux. L'objectif qu'on m'a fixé à la Sauber Academy était de remporter le championnat, et je l'ai fait. C'est comme ça, je me concentre simplement sur l'avenir."

La suite passe donc par un programme double, avec l'espoir affirmé de décrocher un baquet en Super Formula après des essais brillants à Suzuka, où il a signé le septième chrono parmi 32 pilotes en piste.

"La Super Formula est une excellente catégorie", souligne le pilote tricolore. "C'était ma première fois au Japon cette semaine : les gens sont incroyables, c'est une culture différente. La voiture est rapide, le circuit de Suzuka est fou, ça va tellement vite. J'ai discuté avec certains pilotes de F1 avant d'aller là-bas, et tous me disaient que Suzuka était un circuit incroyable. C'est clairement l'un des plus beaux circuits du monde. La Super Formula à Suzuka, c'est une expérience incroyable, et on verra ce que l'avenir nous réserve."

"Je voudrais faire un championnat l'an prochain", ajoute-t-il. "Piloter une F1 en essais, c'est bien, mais peu d'écuries peuvent proposer ça. J'essaie de trouver une place dans un bon championnat, et je pense que la Super Formula est la meilleure option pour moi."

"Je serai réserviste pour Sauber l'an prochain donc je ferai beaucoup de simulateur, probablement deux séances d'essais libres, parce que je suis toujours rookie. Le Japon est évidemment très loin de l'Europe, mais les voitures sont rapides : on l'a vu avec Liam Lawson. Il a eu l'opportunité de rouler en Grand Prix [chez AlphaTauri] et il était tout de suite rapide dans la voiture, il a marqué des points. Donc la Super Formula est la meilleure option pour moi. J'espère pouvoir en faire l'an prochain et me préparer à la Formule 1, puis y avoir une opportunité."