Tost n'a "aucun doute" sur la synergie avec Red Bull

En 2019, Toro Rosso a signé son meilleur résultat au championnat constructeurs depuis 2008 avec la sixième place, et a signé un record de deux podiums en une seule saison. Selon Franz Tost, le directeur de celle qui s'appellera Alpha Tauri en 2020, ces résultats sont le fruit des synergies mises en place avec Red Bull Technology, la société chargée de l'ingénierie de l'équipe Red Bull Racing, et dont les créations reviennent ensuite à l'équipe B du géant de la boisson.

"Il n'y a absolument aucun doute quant au fait que nos performances étaient le résultat en grande partie des synergies avec Red Bull Technology", a déclaré Tost à Motorsport.com. "Car il ne faut pas oublier que Red Bull Technology a les ingénieurs les plus expérimentés, et selon moi, c'est possiblement les meilleurs techniciens, ou au moins, à un niveau similaire aux trois équipes de pointe. Nous ne pouvons que profiter de cette synergie, et c'est ce que nous faisons."

"Nous recevrons de nouveau la partie arrière complète [de la monoplace] de leur part. Elle aura un an, car nous roulerons avec l'arrière et les suspensions avant qu'utilisait Red Bull Racing l'an dernier. Mais néanmoins, c'est un avantage plus important pour nous que si nous le faisions nous-mêmes, car nous n'avons ni les ressources financières ni les ingénieurs. Nous pouvons ainsi nous concentrer sur d'autres domaines dans lesquels nous pouvons améliorer la performance."

Tost s'attend toutefois à une nouvelle saison très serrée dans le peloton de la Formule 1, avec une lutte intense pour la quatrième place. Selon lui, les bases posées en 2019 et les progrès effectués par Red Bull, mais aussi par Honda, pourraient aider Alpha Tauri à viser le meilleur classement de son histoire. Cependant, le défi sera plus important, car le développement devra se tourner en parallèle vers le nouveau règlement qui arrivera en 2021.

"Aucun [team] ne ralentit. J'espère que nous accélérerons plus que les autres ! Cela dépendra de la compétitivité de la nouvelle monoplace, et des progrès que pourra faire Honda. Mais globalement, nous devrions avoir un bon package, car la voiture est maintenant à un bon niveau. Nous avons deux pilotes expérimentés, et Honda travaillera très dur pendant l'hiver pour améliorer les performances."

"Cela va devenir très difficile car vous devez trouver l'équilibre avec le développement de la voiture pour 2020, mais il ne faut pas non plus oublier de se concentrer sur la recherche et le développement pour 2021. Et cela dépend aussi des ressources financières que vous avez. Bien sûr, les trois top teams ont un gros avantage. Nous le savons mais néanmoins, nous travaillerons d'arrache-pied pour espérer concevoir une bonne voiture en 2020, et en 2021."

Selon lui, un autre atout d'Alpha Tauri sera son duo de pilotes, composé de Pierre Gasly et Daniil Kvyat. Les deux hommes ont signé un podium chacun en 2019 et Tost rappelle que ce sera le line-up le plus expérimenté de l'équipe, puisque le Français et le Russe ont tous les deux piloté pour Red Bull et totalisent 140 Grands Prix. De plus, ils constituent des jokers parfaits à Alex Albon, ce qui pourrait permettre d'inscrire leur collaboration dans la continuité.

"Sur le plan de l'expérience, nous avons le meilleur duo de notre histoire. Cela dépend toujours de la situation. Il se pourrait qu'en 2021, nous ayons un jeune pilote dans l'équipe, mais ce n'est pas nécessaire actuellement. Je pense que nous sommes en bonne position pour conserver ces pilotes car si quelque chose se passe chez Red Bull, ils peuvent prendre un pilote expérimenté chez nous. Et c'est une situation qui nous aide à travailler. C'est exactement ce que veut Red Bull, de la flexibilité."