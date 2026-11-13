Formule 1 GP de Las Vegas

Las Vegas dévoile un trophée inspiré de ses célèbres néons

Le Grand Prix de Las Vegas dévoile un trophée inspiré des enseignes lumineuses de la ville.

Rédaction Motorsport.com

Mis à jour: 13 nov. 2026, 16:26

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Le Grand Prix de Las Vegas a dévoilé un nouveau trophée pour la manche de Formule 1 prévue le week-end prochain. Il est directement inspiré de la ville et de ses célèbres néons.

Pesant 3,6 kg et mesurant 56 cm de haut, le trophée remis au vainqueur a nécessité six mois de conception et de fabrication. Son design reprend les codes des enseignes lumineuses emblématiques du Strip de Las Vegas, autour duquel est tracé le circuit.

Le trophée intègre 122 lumières, donnant un nouveau sens à l'expression "voir son nom en lettres lumineuses" pour le vainqueur, avec un design propre à la ville du Nevada.

Il présente également une silhouette distinctive en forme de V, les ampoules convergeant vers la pointe de celui-ci. Une conception qui rappelle la manière dont les anciennes enseignes de Las Vegas attiraient le regard vers le nom de l'artiste à l'affiche, notamment sur la célèbre Fremont Street.

Les organisateurs de la course ont de nouveau fait équipe avec Bowen Studios et Ore Designs, qui avaient déjà conçu les trophées du Grand Prix de Las Vegas entre 2023 et 2025. Le projet est passé par la création d'un modèle et d'un rendu en 3D avant la fabrication de la version définitive.

Le Grand Prix de Las Vegas se déroulera du 19 au 21 novembre prochains, avant que la saison de F1 ne s'achève par les manches du Qatar et d'Abu Dhabi, programmées lors des deux week-ends suivants.

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