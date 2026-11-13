Formule 1

Williams sacrifie ses évolutions 2026 : "C'est terriblement douloureux"

James Vowles doit prendre des décisions radicales et contre-nature pour mettre l'écurie Williams dans les meilleures dispositions en vue de la saison 2027.

Filip Cleeren

Publié: 13 nov. 2026, 12:24

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Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Le directeur de Williams, James Vowles, reconnaît qu'il a été "terriblement douloureux" pour son écurie de renoncer à des évolutions aérodynamiques cette année afin de conserver ses ressources pour la saison 2027.

Williams est contrainte de miser sur le long terme depuis quelque temps déjà, mais espérait que les progrès réalisés en coulisses en 2025 porteraient leurs fruits avec l'arrivée du nouveau règlement.

L'équipe a finalement été confrontée à un sérieux retour sur terre : l'énorme charge de travail nécessaire à la conception d'une toute nouvelle monoplace a saturé les capacités de l'usine de Grove. Williams a ainsi débuté la saison avec une voiture en retard, trop lourde et, par conséquent, insuffisamment développée sur le plan aérodynamique.

Williams a consacré d'importantes ressources à la réduction du poids de son châssis jusqu'à la limite réglementaire. Une nouvelle version a été introduite en Azerbaïdjan et sera conservée l'année prochaine. Mais avec seulement 12 points inscrits jusqu'ici, Vowles a dû prendre une décision difficile : réserver une partie des ressources restantes sous le plafond budgétaire pour optimiser le projet de la monoplace 2027.

Cela signifie notamment que l'équipe a renoncé à produire de nouvelles pièces malgré certains gains aérodynamiques identifiés en soufflerie.

"Nous avons délibérément choisi de ne pas dépenser d'argent", a expliqué Vowles à Sky Sports lors du Grand Prix de São Paulo. "Nous avions d'autres évolutions aérodynamiques prêtes en soufflerie, que nous n'avons pas apportées en piste, afin de conserver une partie de notre budget sous le plafond pour l'année prochaine."

"C'est terriblement douloureux. Je ne peux pas vous dire à quel point il a été difficile de venir en réunion et de prendre ces décisions, parce que ce n'est tout simplement pas dans notre nature. On veut gagner chaque milliseconde en piste."

James Vowles

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pour les mêmes raisons, l'écurie dispose également d'un stock de pièces de rechange limité et "pousse chaque élément jusqu'à la limite de son kilométrage". Williams veut en effet éviter de dépenser de l'argent pour développer des pièces qui seront bientôt obsolètes.

Plus récemment, Williams a également utilisé certaines séances d'essais libres du vendredi comme de véritables séances d'essais, afin de recueillir des données destinées au développement de la monoplace 2027, au détriment de l'optimisation des performances pour le week-end de Grand Prix. Il s'agit d'une stratégie relativement courante chez les équipes qui ont déjà tourné leur attention sur la saison suivante.

"Le travail que nous avons effectué à Austin et au Mexique servait également à préparer 2027", a expliqué Vowles. "Comprendre le comportement de l'ensemble, ainsi que les méthodes de développement aérodynamique que nous avons mises en œuvre, nous permet de prendre de l'avance."

"Nous savons qu'avec la voiture dont nous disposons actuellement, nous ne marquerons des points que si les circonstances nous sont favorables. Et, dans les faits, nous avons davantage intérêt à investir dans l'avenir."

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