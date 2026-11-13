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Formule 1

Kimi Antonelli comme vous ne le connaissez pas : dans les coulisses du garage Mercedes

Cinq membres du garage Mercedes dévoilent une facette d'Antonelli que le public voit rarement. Grâce à un accès exclusif au garage tout au long du week-end de Mexico, nous avons recueilli des anecdotes inédites et des témoignages précieux.

Roberto Chinchero

Publié: 13 nov. 2026, 10:29

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Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Les mécaniciens de Mercedes ont appris à surveiller leurs arrières. Non pas à cause des dangers d'un arrêt au stand, mais à cause de Kimi Antonelli. Le nouveau champion du monde de Formule 1 a une habitude plutôt inhabituelle. Il s'approche des membres de son équipe, les salue et, lorsqu'ils s'y attendent le moins, leur pince les tétons. Personne ne semble donc à l'abri !

Ce n'est que l'une des nombreuses plaisanteries grâce auxquelles l'Italien de 20 ans a noué une relation particulière avec les personnes qui travaillent sur sa W17. Mais derrière ces facéties, qui semblent pourtant très éloignées de l'image que l'on pourrait se faire d'un champion du monde, se cache quelque chose de bien plus important.

La réussite repose sur des fondations qui ne sont pas toujours visibles. Pour les comprendre, il faut parfois regarder au-delà de ce qui se passe en piste. Dans le cas d'Antonelli, cela signifie écouter ceux qui partagent avec lui le travail, la pression et les émotions d'un week-end de Grand Prix.

Leurs témoignages dressent le portrait d'un jeune homme qui a gagné quelque chose qu'un titre mondial ne garantit pas forcément : la confiance et le respect de son entourage. Une relation qui s'est construite naturellement, à partir d'une attitude qu'Antonelli a apprise bien avant d'arriver en F1, lorsqu'il accompagnait son père Marco sur les circuits avec sa propre équipe. Grandir au milieu des ateliers et des circuits lui a enseigné une leçon précieuse : avant de devenir pilote de course, il faut apprendre à faire partie d'une équipe.

"Quand il arrive dans le garage, ça ne passe pas inaperçu", raconte Nathan Tupper, qui travaille sur l'unité de puissance de la monoplace d'Antonelli. "Il attrape tout le monde, pince les tétons des uns et des autres, distribue des tapes à tout-va et sème généralement le chaos. Il n'a que 20 ans. C'est tout simplement Kimi."

Ash Jones, deuxième mécanicien en chef sur la voiture d'Antonelli, confirme : "Il y a tellement de plaisanteries qu'il serait difficile de toutes les énumérer. Il vient vous voir, vous dit bonjour et vous pince ensuite. C'est sa façon de plaisanter avec nous. Il aime entretenir de bonnes relations avec tout le monde, rire et s'amuser ensemble."

Ces plaisanteries ne s'arrêtent même pas lorsque les circonstances sembleraient exiger une concentration maximale. Tom Mason, premier mécanicien d'Antonelli, en a été témoin à de nombreuses reprises : "Ça me fait toujours rire de le regarder se préparer à monter dans la voiture avant les qualifications. Il continue de plaisanter, attrape les gars, les chatouille. Même lorsque la pression est énorme, il est là à s'amuser. Il est incroyablement détendu."

Le pilote qui a fait preuve d'une maturité remarquable en piste est le même jeune homme qui, dès qu'il franchit la porte du garage, redevient un garçon de 20 ans qui a envie de s'amuser. Les anniversaires sont une autre occasion pour les mécaniciens de Mercedes de se méfier : Antonelli a instauré une tradition qui consiste à célébrer ses collègues en leur recouvrant le visage de crème chantilly.

Callum Wooldridge, qui travaille sur le train avant de la monoplace d'Antonelli, précise pourquoi cette tradition est devenue si populaire au sein de l'équipe.

"Quand on travaille en Formule 1, on passe tellement de temps loin de chez soi qu'il arrive de devoir fêter son anniversaire pendant un week-end de Grand Prix", explique-t-il.

L'écurie Mercedes fête son titre mondial 2026.

Photo de: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

"Ce n'est pas toujours facile. Parfois, la maison nous manque vraiment. Kimi a lancé cette tradition qui consiste à mettre de la crème chantilly sur le visage des gens, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres garages dans le paddock où l'on fasse ce genre de choses. C'est amusant. Ça m'est arrivé pour mon anniversaire, en septembre dernier."

Ces plaisanteries ont contribué à créer une ambiance dans laquelle les relations entre le pilote et son équipe sont devenues particulièrement étroites.

"C'est l'une des meilleures ambiances que j'aie jamais connues en travaillant avec un pilote", affirme Jones. "Avec Kimi, on se sent parfaitement à l'aise. C'est comme discuter avec l'un des gars avec lesquels on travaille tous les jours. Il n'y a aucune gêne, aucune tension lorsqu'on lui parle."

Peter Bonnington, l'ingénieur de course d'Antonelli, encourage activement cette proximité.

"Bono nous encourage à échanger avec lui et à plaisanter", explique Mason. "Kimi est très accessible et adore plaisanter avec les gars. C'est un environnement de travail vraiment agréable."

Les premiers essais et accidents d'un gamin à la casquette bleue

Pour découvrir une autre facette d'Antonelli, il faut remonter à 2024, lorsque Mercedes a lancé le programme d'essais destiné à le préparer à ses débuts en F1. Franck Bougeard faisait partie des mécaniciens impliqués dans ces séances et sa première rencontre avec Antonelli remonte au printemps, lors d'un test en Autriche. Kimi n'avait alors que 17 ans. Il portait une casquette bleue sous laquelle dépassait une épaisse chevelure plutôt indisciplinée.

"Je me souviens de tous ces cheveux qui dépassaient de sa casquette, avec un aspect un peu décoiffé", raconte Bougeard avec le sourire. "Il ressemblait vraiment à un gamin. Et le voilà qui s'apprêtait à piloter une Formule 1." Les souvenirs de Bougeard comprennent également les premiers accidents d'Antonelli, alors que le jeune Italien commençait à explorer les limites d'une F1.

"À Abu Dhabi, il a eu un accident et endommagé le châssis. Heureusement, nous avions apporté un châssis de rechange, ce que nous faisons très rarement lors de ces essais", explique-t-il. "Je ne sais même pas pourquoi nous l'avions apporté, mais heureusement que nous l'avions, car nous en avons eu besoin."

Puis est arrivé Monza, avec un nouvel accident.

"À ce moment-là, j'ai commencé à me dire : 'Super, à chaque fois que ce gamin va quitter le garage, nous allons devoir changer un châssis !'", ajoute-t-il. "Il était très rapide, mais parfois, il en faisait trop. Il devait apprendre où se situait la limite de la voiture, et les accidents faisaient partie de ce processus. C'était précisément pour cela que nous étions là : lui donner l'occasion d'apprendre."

L'accident de Kimi Antonelli à Monza en 2024.

Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Après son accident à Monza, Antonelli est revenu au garage visiblement contrarié par le travail supplémentaire qu'il avait occasionné.

"Il n'arrêtait pas de s'excuser", se souvient Bougeard. "Il disait combien il était désolé d'avoir encore détruit la voiture. Je lui ai répondu que ce n'était pas grave et que le plus important était qu'il aille bien. Puis je lui ai demandé : 'Qu'est-ce que ton père t'a dit ?'"

La réponse de Kimi est restée gravée dans la mémoire du mécanicien : "Il m'a passé un savon pendant une demi-heure !"

Bougeard a également voulu savoir comment la mère d'Antonelli avait réagi. Kimi lui a expliqué qu'elle avait été terriblement effrayée, au point d'en pleurer. Voici donc un adolescent déjà capable de piloter une F1, mais qui devait encore gérer des situations familiales familières à d'innombrables jeunes de son âge.

Son père qui le réprimande, sa mère qui s'inquiète pour lui et Kimi qui revient présenter ses excuses aux mécaniciens. Mais Marco Antonelli apparaît également dans une autre anecdote mémorable. Lors d'un test à Abu Dhabi, après avoir appris que son fils avait percuté les barrières, il s'est précipité vers le lieu de l'accident, allant jusqu'à traverser la piste pour le rejoindre.

"Marco se trouvait de l'autre côté du circuit. Lorsque Kimi a eu son accident, il est immédiatement parti pour aller le rejoindre", raconte Bougeard. "J'ai dû lui parler ensuite. Je lui ai dit : 'Marco, il y a des professionnels ici, il y a des ambulances. La dernière chose que je souhaite, c'est que tu te fasses renverser par une ambulance en traversant le circuit !'"

Marco a reconnu qu'il avait eu tort. Mais ces premiers accidents ne sont pas seulement des souvenirs amusants. Tom Mason se rappelle que, lorsqu'Antonelli a rejoint l'équipe de course Mercedes au début de l'année 2025, l'une des principales préoccupations du jeune pilote était de donner trop de travail à ses mécaniciens.

"Chaque fois qu'il faisait une erreur, il s'en voulait terriblement", raconte Mason. "Il n'arrêtait pas de s'excuser pour les dégâts causés à la voiture et pour tout le travail supplémentaire que cela nous occasionnait. J'ai fini par lui dire qu'il devait arrêter de s'inquiéter pour ça."

Mason se souvient précisément de ce qu'il voulait faire comprendre au jeune pilote.

"Je lui ai dit : 'Tu n'as pas besoin de nous présenter tes excuses. Si quelque chose se passe mal, tu n'as pas à t'inquiéter pour la voiture ou pour le travail que nous allons devoir effectuer. Nous sommes là pour faire notre travail. Tant que tu donnes tout ce que tu as, nous ferons exactement la même chose pour toi.'"

Antonelli a aussi connu des déconvenues en 2025.

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Une forme d'incertitude avait inévitablement précédé l'arrivée d'Antonelli. Mercedes faisait ses adieux à Lewis Hamilton, après une collaboration extrêmement fructueuse, pour confier sa voiture à un rookie de 18 ans.

"Nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre", reconnaît Mason. "Nous avions travaillé avec Lewis pendant de nombreuses années et connaissions parfaitement ses habitudes. Avec Kimi, tout allait être nouveau. Je me demandais combien d'accidents il pourrait avoir, combien de temps il lui faudrait pour s'adapter et quelle quantité de travail supplémentaire il risquait de nous donner."

Il y a eu des moments difficiles, particulièrement durant la saison 2025. Mais Mason souligne que, même dans ses périodes les plus compliquées, Antonelli n'a jamais instauré de tension dans le garage.

"Le week-end de Spa a été particulièrement difficile pour lui", ajoute-t-il. "Mais nous n'étions pas en colère. Au contraire, nous avions de la peine pour lui, car nous voyions à quel point il souffrait. Il était si jeune et avait une pression énorme sur les épaules."

Mais une qualité a particulièrement impressionné le premier mécanicien d'Antonelli : sa capacité à rapidement tourner la page après une déception.

"Il peut vivre un week-end catastrophique ou une séance d'essais libres durant laquelle rien ne fonctionne", explique-t-il. "Lorsqu'il sort de la voiture, il est en colère. Ça se voit clairement. Mais la fois suivante où vous le croisez, il est déjà complètement différent. Il revient dans le garage plein d'enthousiasme, prêt à repartir. Il ne traîne pas cette négativité avec lui. C'est presque comme s'il repartait de zéro à chaque fois."

Pour Mason, cette attitude fait une réelle différence dans le fonctionnement de l'équipe.

"Lorsqu'un pilote est constamment de mauvaise humeur, les personnes qui travaillent avec lui finissent par ressentir la même chose", estime-t-il. "Avec Kimi, c'est l'inverse. Il est tellement positif que son enthousiasme se transmet à tout le monde. Pour moi, qui dois coordonner le travail des mécaniciens, c'est une situation idéale."

Deux jours pour connaître le nom de tout le monde

Il y a un autre point sur lequel les cinq mécaniciens sont unanimes : Antonelli connaît personnellement ceux qui travaillent sur sa voiture et il a appris leurs noms à une vitesse remarquable.

"C'est l'une des choses qui m'ont le plus impressionné", explique Ash Jones. "Il connaît tout le monde dans le garage. Pas seulement leurs noms, mais aussi des détails sur leur vie personnelle. Si on lui raconte quelque chose à votre sujet, il s'en souvient."

Tom Mason se rappelle une anecdote remontant à la période précédant l'arrivée officielle d'Antonelli dans l'équipe de course.

"Lorsque nous avons appris que Kimi allait nous rejoindre, j'ai parlé à Rosa, son attachée de presse", raconte-t-il. "Je lui ai proposé d'organiser quelque chose pour que nous puissions tous faire connaissance avec lui. Rosa m'a dit que Kimi était très enthousiaste à cette idée, mais qu'il souhaitait d'abord organiser quelque chose avec les gars qui avaient travaillé avec lui pendant les essais."

Kimi Antonelli (Mercedes)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Antonelli n'avait aucune intention d'oublier les personnes qui l'avaient accompagné au cours des mois précédents.

"Il y tenait beaucoup", explique Mason. "Il voulait s'assurer de retrouver d'abord les personnes du programme d'essais, les gars qui l'avaient accompagné jusque-là. Ensuite, il ferait connaissance avec tous les autres."

Et lorsqu'il a finalement rejoint le garage de l'équipe de course, les présentations ont été particulièrement rapides.

"Au bout de deux jours, il connaissait déjà le nom de tout le monde", ajoute Mason. "C'est incroyable quand on pense à tout ce qu'il avait à apprendre en même temps : une nouvelle voiture, le fonctionnement de l'équipe, toutes les procédures, le travail avec les ingénieurs. Pourtant, il a quand même trouvé le temps de faire connaissance avec absolument tout le monde."

Cette attitude semble être une caractéristique de toute la famille Antonelli. Nathan Tupper explique que Marco a lui aussi noué une relation spontanée et affectueuse avec les mécaniciens.

"Vous pouvez être en train de travailler et, soudain, quelqu'un arrive derrière vous pour vous prendre dans ses bras. Vous vous retournez et découvrez que c'est Marco", raconte-t-il. "C'est tout simplement sa façon d'être. C'est une famille très ouverte et affectueuse. Ils vous donnent le sentiment de faire partie de leur univers."

Callum Wooldridge se souvient du jeune pilote qu'il a rencontré au début de l'année 2025 :

"Il était encore un peu timide et avait besoin de temps pour trouver ses marques. Au fil des mois, il s'est de plus en plus ouvert. Aujourd'hui, il n'est plus du tout timide. Il plaisante avec tout le monde."

"Mais au fond, c'est toujours la même personne. Il a simplement appris à se sentir chez lui. Il fait désormais partie de la famille. Il se comporte exactement comme nous tous. Et ce qui est bien, c'est que son attitude ne change pas en fonction des résultats. Qu'il ait passé une bonne ou une mauvaise journée, il reste toujours le même gamin."

Quand les mécaniciens ont réalisé un miracle à Melbourne

Mais la vie dans le garage Mercedes ne se résume pas aux plaisanteries et aux éclats de rire. Jones se souvient notamment de ce qui s'est passé à Melbourne, au début de la saison 2026. Antonelli avait lourdement endommagé sa voiture lors des EL3, laissant les mécaniciens face à une véritable course contre la montre pour la remettre en état avant les qualifications.

"Après les qualifications, je suis allé lui parler", raconte Jones. "Il m'a dit : 'Je n'ai aucune idée de la façon dont vous avez réussi à remettre ma voiture en piste.' Il n'arrivait vraiment pas à y croire !" La deuxième place d'Antonelli sur la grille a donc rendu cette journée encore plus spéciale.

"Il était incroyablement reconnaissant pour tout ce que nous avions fait. Il n'arrêtait pas de nous remercier", poursuit-il. "C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué."

Cet épisode permet de comprendre à quel point les mécaniciens de Mercedes ont vécu personnellement le parcours d'Antonelli jusqu'au titre mondial.

"Quand Kimi passe une mauvaise journée, nous sommes malheureux nous aussi", explique Wooldridge. "Que le problème vienne de lui ou de la voiture n'a pas vraiment d'importance. Nous sommes tellement proches que nous partageons tous les mêmes émotions. C'est comme des montagnes russes."

L'accident d'Antonelli à Melbourne en EL3.

Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Pour Jones, le moment où il a véritablement commencé à croire qu'Antonelli pouvait devenir champion du monde remonte à Monza, où l'Italien a signé une remontée sensationnelle depuis la 19e place sur la grille jusqu'à la victoire. Wooldridge, de son côté, a choisi Austin, où Antonelli a transformé une pole position inattendue en victoire, avec une maturité remarquable.

Le souvenir le plus marquant de Nathan Tupper est l'émotion suscitée par la première victoire d'Antonelli en Grand Prix, en Chine, lors de la course suivant celle de Melbourne. Bougeard, qui avait rencontré Antonelli alors qu'il n'était encore qu'un adolescent faisant ses premiers pas au volant d'une F1, préfère quant à lui considérer l'ensemble de son parcours.

"C'est incroyable de voir à quel point il a grandi en si peu de temps", confie-t-il. "Nous savions qu'il avait du talent, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il irait aussi loin, aussi rapidement."

Un champion du monde qui a gardé son âme d'enfant

Une remarque de Bougeard résume peut-être mieux que toute autre la personnalité d'Antonelli.

"C'est difficile de ne pas l'aimer", affirme-t-il. "Même si vous vous réveillez un matin en vous disant que vous n'avez vraiment pas envie de supporter Kimi ce jour-là, il vous suffit de le voir pour changer d'avis. Il a beaucoup d'humour et adore taquiner les autres. Il donne le sentiment de prendre véritablement du plaisir dans ce qu'il fait."

L'histoire d'Antonelli est faite de nombreux contrastes. Le gamin aux cheveux en bataille qui s'est présenté à ses premiers essais en F1 ; le jeune pilote qui présentait ses excuses à répétition après avoir détruit un châssis, tandis que son père le réprimandait et que sa mère s'inquiétait pour lui ; et ce jeune homme de 20 ans, désormais le plus jeune champion du monde de l'histoire, qui continue de déambuler dans le garage en multipliant les plaisanteries avec ses mécaniciens.

Antonelli a grandi. Il a appris à gérer la pression et gagné le respect de son équipe, sans perdre la spontanéité qui le caractérisait lorsqu'il a intégré le programme Mercedes. Ses mécaniciens ont assisté à l'éclosion d'un talent exceptionnel. Ils ont reconstruit ses voitures après ses accidents, partagé ses déceptions, célébré ses premières victoires et vécu la tension d'une lutte pour le titre qui aurait semblé impossible quelques mois plus tôt.

Puis, dimanche soir à Mexico, sont venues les embrassades et les larmes. Ce n'était pas simplement la joie d'une équipe célébrant un titre mondial. C'était l'émotion de personnes qui avaient vu grandir un jeune homme, appris à le connaître et qui, au fil du temps, s'étaient sincèrement attachées à lui.

Le titre mondial n'est que l'étape suivante de cette histoire.

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