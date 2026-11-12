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Les statistiques impressionnantes qui ont sauvé la place de Liam Lawson

La régularité de Liam Lawson a fait de lui un atout précieux pour Racing Bulls lors de la saison 2026 de Formule 1, et lui a permis de sauver son baquet pour l'an prochain.

Filip Cleeren

Publié: 12 nov. 2026, 13:30

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Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Racing Bulls a enfin annoncé que Liam Lawson et Arvid Lindblad resteraient dans l'écurie en 2027, mettant ainsi un terme à un long feuilleton. L'écurie et l'ensemble du groupe Red Bull ont longtemps hésité entre conserver Lawson une année supplémentaire et promouvoir le prochain espoir de la filière, Nikola Tsolov, actuellement en lice pour le titre en Formule 2.

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Lawson a inscrit 89 points cette année, dont 75 pour Racing Bulls et 14 lorsqu'il a remplacé pendant trois Grands Prix Isack Hadjar, blessé. Il a ainsi joué un rôle déterminant dans le meilleur résultat de l'histoire de Racing Bulls au championnat constructeurs, que seule une improbable remontée d'Alpine pourrait encore contrarier.

Mais ce qui semblait être une décision évidente en faveur de la continuité s'est progressivement révélé plus complexe, compte tenu des deux objectifs poursuivis par Racing Bulls.

D'un côté, sa principale raison d'être reste de dénicher le prochain Max Verstappen ou Kimi Antonelli. Antonelli ayant démontré l'intérêt d'une promotion précoce en F1, avec une première année difficile pour apprendre, suivie d'une campagne pour le titre particulièrement impressionnante à seulement 20 ans, certains dirigeants souhaitaient accélérer l'arrivée de Tsolov afin de maximiser sa progression.

Mais Racing Bulls doit également assurer son autonomie, tant sur le plan commercial qu'en matière de performances en piste. Dès lors, les gains financiers associés à la cinquième place représentent un apport considérable pour l'écurie de Faenza, qui a fortement investi dans ses infrastructures ces dernières années.

Liam Lawson

Photo de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

C'est là que Lawson entre en jeu. Ses performances en 2026 ont été essentielles pour l'équipe et sa régularité retrouvée - malgré une parenthèse de trois Grands Prix chez Red Bull - lui a permis de fournir une référence solide pour évaluer les progrès du rookie Lindblad.

Cette situation devrait se poursuivre en 2027, tandis que Tsolov devrait occuper un rôle de pilote de réserve, avec un programme étoffé comprenant davantage d'essais privés, des séances d'EL1 réservées aux rookies et du travail au simulateur.

Les statistiques suivantes montrent clairement pourquoi Lawson a tout simplement été trop performant et trop précieux pour que l'équipe puisse envisager de se passer de lui.

Le meilleur du milieu de grille au championnat

1. Liam Lawson (Racing Bulls) - 75 points*

2. Pierre Gasly (Alpine) - 42

3. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 38

4. Franco Colapinto (Alpine) - 27

5. Oliver Bearman (Haas) - 23

6. Gabriel Bortoleto (Audi) - 14

7. Nico Hülkenberg (Audi) - 14

8. Esteban Ocon (Haas) - 7

9. Fernando Alonso (Aston Martin) - 7

10. Carlos Sainz (Williams) - 7

*75 points pour Racing Bulls, sans compter les 14 également inscrits avec Red Bull

Parmi les plus présents dans le top 10

1. Lewis Hamilton - 19 fois

2. Kimi Antonelli - 18

3. Charles Leclerc - 18

4. Max Verstappen - 16

5. Lando Norris - 16

6. George Russell - 15

7. Liam Lawson - 15

8. Isack Hadjar - 14*

9. Oscar Piastri - 13

10. Arvid Lindblad - 11

11. Pierre Gasly - 10

Lawson domine également le milieu de grille au nombre de Grands Prix terminés dans les points, avec 15 arrivées dans le top 10 en 20 courses et un seul abandon.

*Hadjar a manqué trois Grands Prix en raison de sa blessure.

Championnat constructeurs sans Lindblad

1. Mercedes - 652 points

2. Ferrari - 510

3. Red Bull - 415

4. McLaren - 398

5. Racing Bulls - 75*

6. Alpine - 69

7. Haas - 31

8. Audi - 28

9. Williams - 12

10. Aston Martin - 7

11. Cadillac - 0

*Points inscrits uniquement par Lawson

Lawson vs Lindblad en qualifications

Arvid Lindblad 7-14

(6-11 sans sprints)

Liam Lawson

9

(+1.253s en Q3)

Australie

8

15

(+0.334s en SQ2)

Chine (sprint) 13

15

(+0.019s en Q2)

Chine 14

10

Japon

14

(+0.386s en Q2)

16

Miami (sprint)

17

(+0.171s en SQ1)

17

(+0.538s en Q1)

Miami

12

9

Canada (sprint)

DNS

9

Canada

12

(+0.349s en Q2)

15

(+0.777s en Q2)

Monaco

10

11

(+0.255s en Q2)

Barcelone

8

10

(+0.052s en Q3)

Autriche

9

10

(+0.440s en SQ3)

Grande-Bretagne (sprint)

9

9

Grande-Bretagne

10

(+0.411s en Q3)

8

Belgique

11

(+0.491s en Q2)

9

Hongrie

11

(+0.405s en Q2)

15

(+0.246s en Q2)

Azerbaïdjan

12

16

(pas de chrono - pénalité sur la grille)

Bahreïn en Malaisie

11

17

(+0.281s en SQ1)

Singapour (sprint)

8

10

(+0.412s en Q3)

Singapour

9

9

États-Unis

10

(pas de chrono en Q3)

9

(+0.088s en Q3)

Mexico

8

14

(+4.638s en Q2 - pluie)

São Paulo

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