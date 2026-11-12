Formule 1

Racing Bulls tranche pour 2027 : Lawson et Lindblad reconduits

Liam Lawson et Arvid Lindblad resteront tous les deux chez Racing Bulls la saison prochaine.

Filip Cleeren

Publié: 12 nov. 2026, 11:05

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Photo de : Red Bull Content Pool

Racing Bulls a confirmé que Liam Lawson resterait dans l'équipe pour la saison 2027 de Formule 1, où il fera équipe avec Arvid Lindblad pour une deuxième année consécutive.

Lawson et Lindblad ont formé un duo particulièrement performant cette année, permettant à Racing Bulls de se hisser à la cinquième place du championnat constructeurs. Il s'agira du meilleur résultat de l'histoire de l'écurie anglo-italienne.

Mais malgré ses 89 points, soit deux fois plus que son coéquipier rookie Lindblad, l'avenir de Lawson était incertain. Racing Bulls devait trouver un équilibre entre la recherche de résultats immédiats et son objectif affiché de former de jeunes pilotes pour l'écurie mère Red Bull Racing.

Red Bull dispose notamment d'un jeune espoir bulgare prometteur, Nikola Tsolov, actuellement parmi les pilotes de tête en F2. Le groupe lui a déjà offert des opportunités d'essais privés ainsi qu'une séance d'EL1 réservée aux rookies à Mexico.

Mais Lawson a su répondre présent ces dernières semaines, signant certaines de ses meilleures courses malgré une pression constante. À 24 ans, le Néo-Zélandais a finalement affiché un niveau trop élevé pour que l'écurie puisse envisager de se passer de ses services.

Selon des sources ayant confié des informations à Motorsport.com durant le week-end du Grand Prix de São Paulo, les performances de Lawson lors de la tournée américaine de trois Grands Prix ont fait pencher à nouveau la balance en sa faveur, alors même que les plus hauts dirigeants du groupe poussaient fortement en interne pour promouvoir Tsolov.

Liam Lawson a désormais signé un nouveau contrat qui le maintiendra chez Racing Bulls en 2027. De son côté, Lindblad bénéficiera d'une deuxième saison après des débuts prometteurs en Formule 1.

Le directeur de l'équipe, Alan Permane, a déclaré ne "pas avoir le moindre doute" sur le fait que Racing Bulls disposerait de la meilleure association de pilotes possible la saison prochaine.

Alan Permane et Liam Lawson.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Nous sommes ravis de poursuivre avec Liam et Arvid en 2027", a annoncé Permane jeudi matin. "Tous deux ont démontré leurs capacités et leur potentiel tout au long de la saison, et nous avons pu constater les progrès qu'ils ont accomplis, individuellement comme en tant que duo."

"Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il s'agit de la meilleure association de pilotes pour notre équipe, avec un excellent équilibre entre expérience et ambition. Ensemble, nous disposons de bases solides pour capitaliser sur les progrès réalisés cette année, continuer à aller de l'avant et franchir une nouvelle étape vers nos objectifs en 2027."

Lawson a ajouté : "Je suis très heureux de poursuivre l'aventure avec Racing Bulls l'année prochaine. Nous avons vécu une superbe saison ensemble et l'équipe a énormément travaillé pour produire une voiture rapide, que j'ai pris beaucoup de plaisir à piloter. C'est formidable de faire partie d'une saison historique pour l'équipe, alors que nous continuons à nous battre pour la cinquième place du championnat constructeurs."

"C'est le fruit du travail acharné de toutes les personnes présentes sur les circuits comme à l'usine. J'ai hâte de poursuivre sur cette lancée avec Arvid jusqu'en 2027. Nous construisons quelque chose de très positif et je suis impatient de voir ce que nous pourrons accomplir ensemble."

Lindblad a déclaré que sa première saison en F1 avait été "vraiment particulière" et entend s'appuyer sur ces bases solides en 2027.

"Quand je repense à ma première saison en Formule 1, je me dis que cette année a été vraiment spéciale, riche en nouvelles expériences et en apprentissages depuis les tout premiers essais hivernaux", a déclaré le Britannique. "J'ai hâte de commencer la saison prochaine et de m'appuyer sur tout ce que j'ai appris lors de cette première année. Une saison passionnante nous attend et je me réjouis de continuer à faire équipe avec Liam."

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