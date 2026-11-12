Formule E

La Formule E reporte l'E-Prix de Djeddah, Mexico ouvrira la saison

Mexico accueillera finalement la manche d'ouverture de la saison 2026-2027 de Formule E, après le report de l'E-Prix de Djeddah.

Ed Hardy

Publié: 12 nov. 2026, 10:38

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Photo de : Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Le circuit saoudien devait lancer l'ère Gen4 les 18 et 19 décembre, à l'occasion d'un week-end à deux courses, mais la tenue de l'épreuve était très incertaine en raison du conflit au Moyen-Orient.

La guerre opposant les États-Unis et Israël à l'Iran se poursuit et a fortement perturbé plusieurs épreuves de sport automobile qui devaient initialement se dérouler dans la région.

Alors que le MotoGP a maintenu son Grand Prix du Qatar le week-end dernier et que la Formule 1 entend terminer sa saison actuelle dans ce pays ainsi qu'aux Émirats arabes unis en décembre, la Formule E a choisi de ne pas prendre ce risque.

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Dans un communiqué, le championnat 100% électrique a fait savoir : "Cette décision commune a été prise à l'issue d'échanges constructifs et continus entre l'ensemble des principaux partenaires, en tenant compte des développements récents dans la région et des contraintes logistiques associées."

"Ce changement de date permet de préserver l'intégrité et le format complet du championnat. Le nombre total de courses ainsi que le format à deux épreuves du week-end de Djeddah restent inchangés, soulignant la solidité de ce partenariat et l'engagement commun de la Formule E et de ses partenaires en Arabie saoudite à organiser un événement de premier plan."

Mexico ouvrira la saison 2026-2027 de Formule E.

Photo de: Hector Vivas / Getty Images

La Formule E organisera finalement son week-end à Djeddah les 16 et 17 avril 2027. Ces dates étaient initialement réservées à l'E-Prix de Sanya, en Chine, qui aura désormais lieu le 3 avril, dans le cadre d'un calendrier de 21 manches.

La saison débutera sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez le 16 janvier, avant de prendre la direction d'Austin le 6 février, puis de Miami deux semaines plus tard. São Paulo conclura la tournée américaine le 13 mars.

Sanya accueillera ensuite la septième manche, avant les deux courses en Arabie saoudite. La Formule E se rendra ensuite à Monaco les 1er et 2 mai, pour lancer la phase européenne de cette saison qui sera la plus longue de son histoire.

Berlin suivra Monaco les 8 et 9 mai, avant que Brands Hatch ne fasse ses débuts au calendrier de la discipline. Le circuit britannique remplacera l'ExCeL comme théâtre de l'E-Prix de Londres, les 29 et 30 mai.

Zandvoort fera également sa première apparition au calendrier. L'épreuve néerlandaise est programmée les 18 et 19 juin, avant que la Formule E ne se rende en Espagne pour l'E-Prix de Madrid, une semaine plus tard.

Cette course marquera également la fin de la tournée européenne. Shanghai accueillera ensuite l'avant-dernier rendez-vous de la saison les 10 et 11 juillet, avant la finale de Tokyo, deux semaines plus tard.

Les essais de pré-saison doivent débuter la semaine prochaine à Madrid, du 16 au 20 novembre. Ils permettront de découvrir en piste, pour la première fois en conditions réelles, les très attendues monoplaces Gen4, les voitures les plus rapides de l'histoire de la Formule E.

Pascal Wehrlein, pilote Porsche, abordera cette nouvelle saison en tant que champion du monde en titre, après avoir décroché la couronne en août dernier. Il a rejoint ainsi Jean-Éric Vergne parmi les deux seuls pilotes à avoir remporté deux titres en Formule E.

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