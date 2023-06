Tsunoda a hérité des problèmes de freins de Gasly en 2022

En évoluant à la neuvième place à 20 tours de l'arrivée du Grand Prix de Monaco, Yuki Tsunoda était bien placé pour marquer des points. Mais à l'arrivée de la pluie, dans les derniers kilomètres, le Japonais a été dépassé par les deux pilotes McLaren et a dégringolé au classement, la faute à des problèmes de freins.

Une semaine plus tard, au Grand Prix d'Espagne, ses freins ont de nouveau attiré l'attention en raison de la quantité de poussière de carbone qu'ils produisaient lorsqu'ils étaient sollicités par le pilote.

Interrogé par Motorsport.com, Tsunoda a expliqué qu'un problème, exacerbé dans les conditions humides, impactait les performances d'AlphaTauri et avait affecté son ancien coéquipier Pierre Gasly en 2022.

"Les problèmes de freins que nous rencontrons datent probablement de l'année dernière", a-t-il indiqué. "Ça arrivait plus souvent à Pierre qu'à moi mais cela m'arrive plus souvent [cette saison]. Littéralement, je ne ressens aucune efficacité au freinage. Ça ne chauffe pas, aucune efficacité n'est ressentie donc je ne peux pas attaquer autant que je le voudrais sous la pluie. Évidemment, ça rend les pneus plus froids et ça s'empire."

"J'ai eu [des problèmes] dès les EL1 [à Monaco], ce qui a également affecté ma performance en qualifications. C'est un peu dommage parce que je dois faire des tours de préparation supplémentaires par rapport aux autres [pilotes] rien que pour chauffer les freins, ce qui est un peu inutile."

Tsunoda a ajouté qu'il s'agissait d'un problème de matériel, plutôt que de calibrage, qui affectait l'AT04 indépendamment de son style de pilotage. Selon lui, une solution est à trouver "plutôt du côté de l'ingénierie" afin d'arrêter de se reposer excessivement sur le frein moteur pour ralentir.

Cependant, le Japonais a également estimé qu'AlphaTauri avait fait des progrès dans ce domaine. "Nous avons un peu modifié l'approche des freins pour avoir une température plus agressive et nous avons dû légèrement gérer les freins [en Espagne]. En fait, c'était beaucoup mieux parce que l'efficacité était bien meilleure qu'à Monaco. Je pense que l'équipe a fait du bon travail et j'en suis assez satisfait, donc nous avons progressé", a-t-il conclu.