Yuki Tsunoda bientôt en piste avec AlphaTauri

Yuki Tsunoda se rapproche de plus en plus de la Formule 1. Le pilote japonais est allé à Faenza cette semaine, dans les locaux de l'écurie AlphaTauri, où il a moulé son baquet. L'écurie italienne a confirmé qu'il bénéficierait de son tout premier test au volant d'une F1 le mois prochain, sur le circuit d'Imola. Ces essais se feront avec une monoplace datée d'au moins deux ans, ce qui permet de n'avoir aucune restriction réglementaire concernant la distance à parcourir. Les essais sur les nouveaux circuits figurant au calendrier ont été interdits pour ne procurer aucun avantage à une équipe, mais le test de Tsunoda étant programmé pour le mercredi 4 novembre, le Grand Prix d'Émilie-Romagne disputé trois jours plus tôt sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari sera passé.

Âgé de 20 ans, Yuki Tsunoda est devenu un candidat de plus en plus sérieux à un baquet chez AlphaTauri pour la saison 2021. Vainqueur d'une course principale et d'une course sprint cette année en Formule 2, il occupe actuellement la troisième place du championnat. Terminer à l'une des quatre premières positions lui octroierait d'office la Super Licence nécessaire pour courir en F1, tandis que la cinquième place ouvrirait la porte à une dérogation, selon les critères récemment assouplis par la FIA.

Protégé de Honda, Tsunoda est scruté de près dans le giron Red Bull et ses chances de rejoindre la F1 ne se sont pas évanouies en dépit du retrait annoncé du motoriste japonais dans un an. Ce premier test à Imola sera d'ailleurs suivi d'un autre avec l'actuelle AT01 en fin d'année. "Nous ferons la journée d'essais de jeunes pilotes avec Yuki Tsunoda [à Abu Dhabi, ndlr]", confirmait il y a quelques jours Franz Tost, directeur d'AlphaTauri. "Et cela n'a rien à voir avec la décision de Honda de ne pas continuer après 2021."

Red Bull souhaite annoncer la répartition de ses pilotes dans son écurie principale et chez AlphaTauri d'ici la mi-novembre, s'étant fixé le Grand Prix de Turquie comme date butoir. Sans donner de précision, le consultant de la firme autrichienne Helmut Marko a laissé entendre que les choses étaient en train de s'affiner. La volonté de donner du temps à Tsunoda chez AlphaTauri semble également claire dans ses propos : "Nous avons un Japonais très rapide, mais ce serait sa première année. Et le placer dans un top team comme Red Bull Racing dès la première année serait prendre le risque de le griller."