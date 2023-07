Tsunoda compare le retour technique de De Vries à celui de Lauda

Recruté par AlphaTauri pour en endosser le rôle de leader, Nyck de Vries n'a même pas eu la chance de finir la saison au sein de l'écurie transalpine. Après dix Grands Prix décevants, au cours desquels le Néerlandais n'a pas été en mesure de marquer des points ou de prendre nettement le dessus sur son coéquipier Yuki Tsunoda, les dirigeants de Red Bull ont préféré mettre un terme à son contrat et faire appel à Daniel Ricciardo pour disputer le reste de la campagne 2023.

De Vries quitte donc la Formule 1 par la petite porte, pourtant le Champion du monde de Formule E est parvenu à laisser son empreinte dans le garage AlphaTauri. Comme l'a expliqué Yuki Tsunoda, De Vries était très doué pour faire un bilan technique de sa voiture, même en la découvrant comme ce fut le cas aux essais post-2022 à Abu Dhabi.

"[Nyck de Vries] commence par le freinage, l'entrée tardive, la sortie en milieu du virage [pour parler] du comportement de la voiture dans un virage", a-t-il indiqué. "Évidemment, j'explique comment la voiture se comporte dans chaque partie des virages mais il parle un peu plus des limitations et fait aussi des suggestions sur le genre d'options permettant de résoudre ces problèmes, et pour le futur développement aussi."

"Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le dernier jour des essais à Abu Dhabi [en 2022]. Il a piloté notre voiture et a décrit le comportement de l'aileron avant dans le virage en étant presque en plein dans le mille : à quel point l'aileron fléchissait dans le virage et le type de flexion qui faisait que notre voiture avait ce comportement. Il a deviné ce que faisait l'aileron avant et il a visé juste à propos des caractéristiques et du design que nous avions pour l'aileron avant."

Un retour technique qui a véritablement marqué Tsunoda, au point de le comparer à celui d'un triple Champion du monde réputé pour être une référence en la matière : "Je viens de voir [le film] Rush, Niki Lauda faisait de très bons retours sur la voiture. [Le retour de De Vries] est comme celui de Niki Lauda, probablement."

Si Red Bull est réputé pour sa patience limitée vis à vis des performances de ses pilotes, il faut remonter à la saison 2006 et aux trois petites apparitions de Robert Doornbos avec l'équipe A pour voir le taureau rouge se débarrasser d'un pilote aussi rapidement.

Mais selon Tsunoda, De Vries aurait dû bénéficier de plus de temps pour prendre ses marques, d'autant que le début de saison a été composé d'épreuves que le Néerlandais découvrait. "Je pense que oui", a-t-il dit à ce sujet. "Sur ses dix courses, la plupart d'entre elles [étaient] sur des circuits qu'il ne connaissait pas. Je sais ce que Red Bull en pense mais, en même temps, je pense qu'il [méritait plus de temps]. Il méritait au moins de rester jusqu'aux vacances d'été, je pensais que c'était [le plan]."