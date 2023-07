Alguersuari : "Pérez n'aurait pas tenu un an" au Red Bull Junior Team

Sergio Pérez vit des temps difficiles en Formule 1, éliminé des cinq dernières séances qualificatives sans atteindre la Q3 – la pire série d'un pilote Red Bull depuis David Coulthard en 2008, alors au volant d'une monoplace largement moins compétitive. Pérez est donc contraint de remonter tant bien que mal en course et n'a signé qu'un podium dans ce laps de temps, alors que Max Verstappen a raflé toutes les victoires en jeu.

Pour Jaime Alguersuari, qui a fait partie du Red Bull Junior Team à partir de 2006 avant d'évoluer chez Toro Rosso de la mi-2009 à 2011, la simple présence de Pérez à Milton Keynes est illogique. "Le fait que Checo Pérez roule pour Red Bull Racing montre clairement que le Red Bull Junior Team n'est plus un succès", estime l'Ibère dans un entretien avec Sky Sports F1. "Toute l'idée qu'ils ont communiquée aux médias et à tout le monde est qu'ils créent des champions, ou les meilleurs pilotes possibles, et leur donnent une opportunité de rouler pour Toro Rosso – de nos jours AlphaTauri – afin qu'ils prennent de l'expérience en Formule 1 et puissent être promus dans la grande écurie, qui est Red Bull Racing."

"Le fait qu'ils aient dû aller ailleurs pour trouver un pilote qui coure chez Red Bull Racing est déjà discutable. Ça n'a pas de sens, vous voyez ce que je veux dire ? Vous dépensez des millions pendant de très nombreuses années, des sommes folles pour que de nombreux pilotes soient titrés en formules de promotion afin de les mettre en F1, de leur donner très peu de chances ; ils croisent les doigts pour avoir une bonne voiture, car sans bonne voiture on ne fait rien en F1, on est derrière et on ne peut rien monter à part battre son coéquipier."

Jaime Alguersuari discute avec Sergio Pérez en 2011

"Il faut se montrer très clair sur le fait que Checo n'a jamais fait partie du Junior Team. Si ça avait été le cas, vu la manière dont Helmut Marko juge les pilotes, il n'aurait pas tenu un an. Il n'aurait pas eu de seconde chance en GP2, il n'aurait pas eu de seconde chance en British F3." Pérez fait partie des rares pilotes de F1 contemporains à n'avoir remporté aucun titre majeur en monoplace, bien qu'il ait été vice-champion de GP2 à sa deuxième tentative. En 2008, c'est justement Alguersuari qui avait remporté le titre de British F3 devant Oliver Turvey, Brendon Hartley et ce même Pérez.

Ce week-end, un certain Daniel Ricciardo fait son retour sur la grille de départ au Grand Prix de Hongrie, dans l'AlphaTauri précédemment occupée par Nyck de Vries. L'objectif de Ricciardo, selon Christian Horner, est de s'emparer du baquet de Pérez, et cela n'a rien d'invraisemblable selon Alguersuari : "Ça peut arriver ! Checo doit se concentrer sur le fait d'être plus proche de Max. Quand on a une voiture capable de gagner, il faut l'utiliser. Il n'est pas acceptable d'être toujours une demi-seconde ou sept dixièmes plus lent."

"Si ton coéquipier gagne toutes les courses, course après course, tu dois au moins être sur le podium, il ne suffit pas d'être sur le podium dans ton meilleur jour. Tu dois être plus proche de lui, sinon ils ont le droit de te remplacer. Il y a de nombreux pilotes sur la grille qui pourraient certainement être bien plus proches de Max."

