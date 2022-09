Tsunoda et Verstappen ripostent face à la théorie du complot

Charger le lecteur audio

Une belle bataille pour la victoire s'annonçait entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au Grand Prix des Pays-Bas, mais deux neutralisations de l'épreuve ont quelque peu facilité la tâche au Néerlandais en lui permettant de changer de pneus à moindre coût.

La première a été causée par Yuki Tsunoda. Le pilote AlphaTauri s'est arrêté sur le bas-côté une première fois, avant de repasser par son stand et de s'immobiliser définitivement. "J'ai tout de suite senti quelque chose d'étrange à l'arrière", relate-t-il quatre jours plus tard. "Au début, j'ai cru que c'était le pneu. L'équipe m'a demandé d'arrêter la voiture dans un endroit sûr en bord de piste. Je me suis donc arrêté, et j'ai failli l'éteindre."

"Mais l'équipe m'a dit qu'elle ne trouvait aucun problème. C'est pourquoi nous sommes repartis, nous avons mis des pneus neufs, mais j'ai clairement senti un souci à nouveau. J'ai dit à l'équipe qu'il y avait certainement un problème. C'est pourquoi elle m'a dit de m'arrêter."

Que Tsunoda ait repris la piste pour finalement provoquer une intervention de la voiture de sécurité virtuelle plutôt favorable à Verstappen a été accueilli avec scepticisme par certains observateurs, notamment sur les réseaux sociaux, qui ont émis l'hypothèse selon laquelle cet abandon serait délibéré.

"C'est super simple : il y avait un problème avec la voiture, et nous avons confirmé qu'il y avait un problème de différentiel", insiste le Japonais. "Bien sûr, c'était un peu confus à cause de la situation, mais il n'y a aucune raison de se plaindre auprès de l'équipe, de moi-même et surtout de Red Bull. Cette histoire est folle, franchement folle ! En plus, j'étais bien placé pour marquer des points. Bref, il n'y avait aucune raison de les aider."

"Je ne savais pas que Max était premier, ou deuxième, où qu'il fût, parce que je me moque de Red Bull Racing. En course, Franz [Tost, directeur d'équipe] se moque des autres équipes, même de Red Bull. Franz ne pense qu'à une chose, aux performances de la Scuderia AlphaTauri."

Responsable de la stratégie chez Red Bull, Hannah Schmitz a fait l'objet de messages haineux

Quant à savoir s'il peut comprendre la réaction des fans, compte tenu d'événements précédents dans l'Histoire de la Formule 1 : "Je ne veux pas savoir, et je m'en moque. En fait, je veux demander à quoi ressemble leur cerveau. Il faut faire une IRM et voir ce qui ne va pas. C'est marrant comme ils inventent cette affaire. Red Bull Racing et la Scuderia AlphaTauri sont des écuries complètement différentes. Certes, pas autant que les autres équipes, mais quand même, le nom est différent. Nous sommes en Italie, ils sont au Royaume-Uni."

Verstappen défend Hannah Schmitz

Cette théorie du complot a notamment eu la conséquence néfaste d'entraîner de nombreux messages haineux vis-à-vis de la stratège de Red Bull Racing, Hannah Schmitz. La Scuderia AlphaTauri a été contrainte lundi soir de publier un communiqué démentant la théorie du complot et prenant la défense de Schmitz, et ce jeudi, c'est Max Verstappen qui s'est exprimé à ce sujet.

"En fin de compte, ces choses-là ne devraient même pas arriver", affirme le Néerlandais. "Ne serait-ce que les penser est déjà ridicule, car pourquoi penser que c'est possible dans ce sport ? Et que certains se fassent haïr, ça me dépasse."

"C'est horrible. Mais Hannah est quelqu'un de très fort, et elle sait ce qu'elle fait. Nous n'avons pas besoin d'en parler en tête-à-tête, de toute façon je crois que Hannah n'est pas là ce week-end. Mais quand je la verrai, peut-être que nous le mentionnerons, et en même temps, nous ne devrions pas y accorder trop d'attention, car ces gens-là ne le méritent pas."

D'après Verstappen, la solution est que les plateformes de réseaux sociaux fassent preuve de davantage de sévérité et de rigueur face aux contrevenants. "C'est le problème : quand on laisse tout ouvert sur les réseaux sociaux, chacun peut dire ce qu'il veut. Je pense qu'il y a bien plus à faire sur les messages haineux. Il semble que ces entreprises se focalisent légèrement là-dessus, mais ce n'est pas suffisant car on peut créer des comptes supplémentaires pour continuer. Même s'ils bloquent l'adresse IP, on peut le faire ailleurs. Les gens sont suffisamment intelligents pour le contourner. Il faut donc qu'ils trouvent une solution pour ça", conclut le Champion du monde en titre.

