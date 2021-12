Tsunoda signe son "meilleur" GP pour conclure sa saison de rookie

La saison de Yuki Tsunoda aura finalement débuté sur une bonne note, avec les premiers points inscrits dès la manche d'ouverture à Bahreïn, et terminé sur la meilleure avec la quatrième position à Abu Dhabi. Le Japonais aura entretemps vécu une saison faites de peu de hauts et surtout de bas, laissant forcément un bilan mitigé mais une dernière impression prometteuse.

En attendant de tirer toutes les leçons de ce premier exercice dans la discipline avant 2022 et sa seconde année chez AlphaTauri, Tsunoda se réjouit d'un résultat qui va forcément rendre l'intersaison plus intéressante encore pour lui. "Je suis tellement heureux, quel résultat incroyable pour terminer la saison. Je pense que dans l'ensemble, ce week-end, la voiture a été vraiment forte, je ne m'attendais pas à ce que le rythme en course soit aussi bon, mais au final, c'était un grand jour."

"C'est incroyable de terminer la saison sur un tel résultat, ça a été une longue route pour revenir à ce point, mais j'ai vraiment reconstruit ma confiance et c'est génial d'aborder l'intersaison avec ce résultat incroyable."

Lui qui avait reconnu avoir défendu comme un mort de faim lors du Grand Prix de Turquie face à Lewis Hamilton dans le but d'aider au maximum Max Verstappen et Red Bull-Honda dans la course aux titres, il s'est évidemment réjoui de la couronne acquise par le Néerlandais au volant d'une RB16B motorisée par le constructeur japonais, qui va officiellement tirer sa révérence en cette fin de saison. "Félicitations à Max, la bataille a été très dure tout au long de la saison et je pense qu'il a vraiment mérité [le titre] aujourd'hui. Je veux aussi le remercier d'avoir offert cet excellent résultat à Honda, car il leur a donné la meilleure façon de célébrer leur dernière année en F1."

Jody Egginton, directeur technique d'AlphaTauri, estime que Tsunoda a "réalisé son meilleur week-end de la saison, en produisant une très bonne performance pour assurer une quatrième place", alors que le directeur de l'écurie, Franz Tost, a expliqué : "Nous avons mélangé la stratégie, avec Yuki qui a commencé la course sur les mediums tandis que Pierre [Gasly] était sur un nouveau jeu de pneus durs. Les deux ont fait un premier relais très intelligent et ont très bien géré leurs pneus. Pierre s'est retrouvé derrière [Fernando] Alonso, je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus rapide, mais néanmoins, grâce à la voiture de sécurité et à de très bonnes décisions stratégiques, l'équipe a réussi à franchir le drapeau à damier avec les deux pilotes dans le top 5."