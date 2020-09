La F1 officialise le retour de la Turquie et un calendrier à 17 GP

Dix-sept, c'est finalement le nombre de Grands Prix que devrait compter la saison 2020 de Formule 1. Largement perturbée par la pandémie de COVID-19 et les restrictions liées, la 71e campagne du Championnat du monde a vu ses dix premières épreuves initialement programmées être reportées et/ou annulées.

Finalement, la saison a pu démarrer en juillet en Autriche, grâce à un ralentissement de l'épidémie en Europe, à la mise en place de règles strictes pour éviter que le paddock ne soit touché et à un important travail pour parvenir à façonner un nouveau calendrier. Alors que six courses ont déjà pu être organisées sur quatre circuits différents au cours des 53 derniers jours, la F1 avait déjà officialisé sept autres manches, avec notamment les premières apparitions du Mugello et de Portimão ainsi que les retours du Nürburgring et d'Imola.

Ce mardi, ce sont quatre autres Grands Prix de cette saison particulière qui ont été dévoilés. Comme annoncé depuis quelques semaines, la Turquie fait son retour en catégorie reine, pour une course qui sera l'une des rares disputées en dehors des triples week-ends qui sont devenus la norme.

C'est d'ailleurs comme cela que la saison se prolongera en décembre, comme cela était envisagé depuis longtemps, avec deux GP à Bahreïn (dont le tout nouveau "Grand Prix de Sakhir", du nom du lieu où se trouve le circuit) et une épreuve finale à Abu Dhabi. L'organisation des épreuves bahreïnies pourrait finalement ne pas voir l'utilisation de deux versions différentes du circuit, même si une décision finale doit encore être prise sur le sujet.

Dans son communiqué, la F1 a officialisé l'annulation du GP de Chine, qui avait été la première épreuve reportée en début d'année, le pays ayant été le foyer de la pandémie. Le GP du Vietnam n'a quant à lui toujours pas été officiellement annulé même si cela semble désormais relever de la formalité tant les difficultés logistiques seraient grandes, surtout si une édition était également prévue en début de saison 2021.

Si la saison compte bien 17 Grands Prix, elle sera la plus courte depuis 2009. Il faut noter que ces 17 courses permettent à Liberty Media d'avoir un peu de marge sur le nombre minimum d'épreuves nécessaires au paiement complet des droits TV, qui est fixé à 15. Cela permettrait donc de sacrifier une ou deux manches si jamais la pandémie de COVID-19 rendait leur organisation impossible.

La F2 conclut à Bahreïn

Du côté de la Formule 2, on va profiter du double meeting de Bahreïn pour conclure une saison 2020 composée comme prévu de 12 rendez-vous de deux courses chacun. Auparavant, l'antichambre de la F1 sera également présente à Spa-Francorchamps, à Monza, au Mugello et à Sotchi. Rappelons que la FIA F3 conclura sa saison à l'issue de son neuvième meeting, au Mugello.

Le calendrier 2020

Date Grand Prix Circuit 5 juillet Grand Prix d'Autriche Red Bull Ring** 12 juillet Grand Prix de Styrie Red Bull Ring** 19 juillet Grand Prix de Hongrie Hungaroring** 2 août Grand Prix de Grande-Bretagne Silverstone** 9 août Grand Prix du 70e Anniversaire Silverstone** 16 août Grand Prix d'Espagne Barcelone** 30 août Grand Prix de Belgique Spa-Francorchamps** 6 septembre Grand Prix d'Italie Monza** 13 septembre Grand Prix de Toscane Mugello** 27 septembre Grand Prix de Russie Sotchi** 11 octobre Grand Prix de l'Eifel Nürburgring 25 octobre Grand Prix du Portugal Portimão 1er novembre Grand Prix d'Émilie-Romagne Imola 15 novembre Grand Prix de Turquie Istanbul* 29 novembre Grand Prix de Bahreïn Sakhir** 6 décembre Grand Prix de Sakhir Sakhir** 13 décembre Grand Prix d'Abu Dhabi Yas Marina

* Circuit soumis à homologation

** F2 présente