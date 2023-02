Bottas révèle avoir souffert d'un trouble alimentaire "incontrôlable"

Charger le lecteur audio

À 33 ans, Valtteri Bottas commence à avoir un certain recul sur sa carrière en Formule 1, lui qui aborde sa 11e saison dans l'élite. Il est rare pour le nordique de se livrer sans confession sur la manière dont il a vécu cette aventure jusqu'à présent, mais c'est précisément ce qu'il vient de faire auprès du plus grand quotidien finlandais, Helsingin Sanomat.

Ses révélations sont édifiantes : Bottas explique avoir suivi au début de sa carrière un régime composé en grande partie de brocolis cuits à la vapeur, entre d'intenses séances de préparation physique. "Je me suis entraîné à souffrir physiquement et mentalement", fait-il savoir à la journaliste Maria Veitola. "C'est devenu incontrôlable, c'est devenu une addiction. Aucun trouble du comportement alimentaire n'a été officiellement diagnostiqué, mais il y en avait vraiment un."

"Ce n'était pas très sain. Je voulais être le meilleur, et je pensais qu'il fallait que je fasse ça. Si l'équipe disait qu'il fallait que je pèse 68 kilos et que j'en pesais naturellement 73, j'allais tout faire pour."

Valtteri Bottas déguste une glace en 2018, scène manifestement impensable quelques années plus tôt

"Comme un robot qui ne ressent rien"

Ce n'est pas la seule difficulté rencontrée par Bottas, qui a dû faire appel aux services d'un psychologue à deux reprises. La première fois était consécutive à l'accident mortel de Jules Bianchi au Grand Prix du Japon 2014. "Pour m'aider à m'en remettre, j'ai eu besoin d'un psychologue dont le premier bilan était que j'étais presque comme un robot qui ne veut qu'atteindre son objectif et ne ressent rien du tout", détaille-t-il. "Cela m'a déstabilisé. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait que la F1 dans ma vie."

Par la suite, le pilote Williams a eu une opportunité inespérée lorsque la retraite surprise de Nico Rosberg lui a ouvert les portes de l'écurie Mercedes en vue de la saison 2017, mais en cinq ans, il n'est jamais parvenu à se hisser au niveau de son coéquipier Lewis Hamilton et à atteindre son objectif de titre mondial. Il a finalement perdu son baquet fin 2021 et a trouvé refuge chez Alfa Romeo.

"La saison [2021] a été plus difficile à nouveau, quand mon avenir était en jeu et je ne savais pas pour quelle écurie j'allais rouler", concède celui qui a été remplacé par George Russell au volant de la seconde Flèche d'Argent. "C'était une grande démarche de demander une aide extérieure. Tu te dis que tu es un dur à cuire, que tu n'as pas besoin d'aide, que tu peux gérer les choses en te regardant dans le miroir. Mais un professionnel sait poser les bonnes questions et ouvrir les bonnes portes."

Quant à son manque de performance vis-à-vis de Hamilton, Bottas reconnaît : "Pour quelqu'un qui a un tel esprit de compétition, c'était dur à accepter. Ce n'est que la dernière année que j'ai pu accepter que Lewis était un meilleur pilote. Je me suis toujours demandé comment je pouvais le battre et remporter le titre mondial. Ces cinq années ont été épuisantes. Je voulais tout gagner tout de suite, et quand ça n'arrivait pas, c'était dur à accepter."

Le pilote Alfa Romeo paraît en tout cas plus épanoui dans son environnement actuel, et va entamer sa seconde saison en tant que fer de lance de la structure de Hinwil.

