Officiel - Valtteri Bottas signe chez Alfa Romeo

S'il a perdu son baquet chez Mercedes, Valtteri Bottas va pouvoir continuer sa carrière en Formule 1. Le Finlandais n'a pu résister au prometteur George Russell – qui devrait être confirmé sous peu – pour conserver son volant au sein de l'écurie septuple Championne du monde en titre, avec laquelle il s'est forgé un palmarès qui en rendrait beaucoup envieux : 17 pole positions et 63 podiums dont neuf victoires.

"Je suis fier de ce que j'ai accompli à Brackley et je suis pleinement concentré sur le fait de finir le job alors que nous nous battons pour un autre Championnat du monde", déclare Bottas, qui n'est jamais parvenu à se hisser durablement au niveau de son redoutable coéquipier Lewis Hamilton. "Cependant, je me tourne également vers les nouveaux défis qui m'attendent l'an prochain."

En effet, Bottas va désormais s'efforcer de rebondir avec un défi bien différent au sein d'une écurie qui évolue actuellement en fond de tableau mais qui a de grandes ambitions, Alfa Romeo. Le nordique y remplace son compatriote Kimi Räikkönen, qui vient d'annoncer sa retraite après pas moins de 19 saisons dans l'élite.

"Un nouveau chapitre de ma carrière s'ouvre", commente Bottas. "Je suis enthousiaste de rejoindre Alfa Romeo Racing pour 2022 et au-delà pour ce qui va être un nouveau défi avec un constructeur emblématique. Le potentiel de l'écurie à Hinwil est clair, et je savoure l'opportunité d'aider à mener l'équipe vers l'avant de la grille, surtout avec la nouvelle réglementation de 2022, qui donnera à l'écurie l'opportunité de faire un bond en avant en matière de performance."

"Je suis reconnaissant de la confiance que l'équipe a placée en moi, et je suis impatient de l'en récompenser. J'ai plus que jamais soif de bons résultats et, quand le moment viendra, de victoires. Je connais bien Fred [Vasseur] et j'ai hâte de faire connaissance avec le reste de l'équipe avec laquelle je vais travailler, de nouer des relations aussi fortes que celles que j'ai chez Mercedes."

En effet, Bottas et Frédéric Vasseur se connaissent depuis longtemps, puisque c'est avec l'écurie ART Grand Prix cofondée par le Français que le nouveau pilote Alfa Romeo s'était classé troisième de F3 Euro Series en 2009 et en 2010 avant de s'octroyer le titre GP3 en 2011, remportant six victoires au total lors de ces trois saisons.

Valtteri Bottas, Champion GP3 2011

"C'est un plaisir d'accueillir Valtteri dans l'équipe, et nous sommes enthousiastes en vue de notre aventure ensemble", se délecte Vasseur. "Avec lui, nous amenons à Hinwil un pilote qui a un grand esprit d'équipe et de l'expérience au sommet de la hiérarchie. Valtteri fait partie intégrante d'une écurie qui réécrit les livres d'histoire, et a quatre titres mondiaux des constructeurs à son actif. Il est le bon pilote pour aider Alfa Romeo Racing à faire un pas vers l'avant de la grille. Nous avons une relation de longue date, depuis l'époque où nous avons travaillé ensemble lors de campagnes couronnées de succès en F3 et en GP3 ; son talent et ses aptitudes sont évidents depuis lors et n'ont fait que s'accroître avec le temps. Je suis vraiment impatient de le voir mettre ses capacités à l'œuvre pour le bien de l'équipe."

Bottas et Alfa Romeo ont signé un contrat pluriannuel, qui s'étendra donc au-delà de 2022, ce qui correspond aux attentes de l'intéressé. "Cet accord pluriannuel donne à Valtteri et à l'équipe la stabilité dont nous avons besoin pour construire notre projet à un moment crucial pour la F1", explique Vasseur. "Nous sommes enthousiastes pour ce que réserve l'avenir."

Reste à savoir qui sera aux côtés de Bottas chez Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi est bien placé, mais on ne peut complètement exclure l'arrivée d'un autre protégé de Ferrari, comme Mick Schumacher, Callum Ilott et Robert Shwartzman, alors que les options Alexander Albon et Nyck de Vries sont considérées… sans oublier, qui sait, la surprise Théo Pourchaire !

