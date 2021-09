Bottas cherche à signer un contrat longue durée

Mercedes a passé ses vacances d'été à évaluer ses options pour son duo de pilotes l'an prochain. D'un côté, l'écurie allemande pourrait poursuivre l'aventure avec Valtteri Bottas pour une sixième saison consécutive. De l'autre, elle pourrait faire appel aux services de George Russell, couvé par la marque à l'étoile, ce qui pousserait Bottas vers la sortie et lui ouvrirait peut-être les portes de l'écurie Alfa Romeo. Le nom du pilote retenu pour épauler Lewis Hamilton en 2022 devrait être annoncé dans les semaines à venir.

À Zandvoort, il a été une nouvelle fois demandé à Bottas s'il savait dans quelle écurie il allait courir l'an prochain. Et le pilote Mercedes a donné la même réponse qu'au Grand Prix de Belgique, il y a une semaine. "Peut-être que je le sais, peut-être que je ne le sais pas", a-t-il répété, avant d'ajouter : "Je ne veux pas en dire beaucoup plus. La situation avance dans la bonne direction. Je suis satisfait et je suis enthousiaste."

Depuis son arrivée à Brackley, en 2017, pour pallier le départ surprise de Nico Rosberg, Bottas a toujours signé des contrats d'une durée d'un an. Désormais, le Finlandais cherche à obtenir un contrat pluriannuel en Formule 1. "Un contrat de plusieurs années serait bien", a-t-il indiqué. "C'est quelque chose que je n'ai jamais eu auparavant en Formule 1. Cela pourrait vraiment permettre de [m'impliquer] totalement dans l'équipe, pas seulement sur une année mais en sachant que le travail continue."

"Et il faut que ce soit un défi. Il faut que ce soit stimulant. Il faut que ce soit amusant, avec une atmosphère dans laquelle j'aime vraiment travailler. Je pense que ce sont les principales choses que je recherche. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il me reste encore quelques années en Formule 1. Je veux vraiment continuer [à courir] en Formule 1, c'est certain."

En dépit de l'annonce de la retraite de Kimi Räikkönen à l'issue de la saison 2021, le premier domino tombé d'une longue série, Valtteri Bottas a affirmé que les nouvelles sur son avenir ne seront pas données ce week-end, lors du Grand Prix des Pays-Bas. Si Bottas venait à rejoindre Alfa Romeo, le transfert serait similaire à celui de Räikkönen en 2002, lorsque le Finlandais avait pris la place chez McLaren de son compatriote Mika Häkkinen, parti à la retraite.

Le deuxième baquet Alfa Romeo est actuellement occupé par Antonio Giovinazzi, dont l'avenir est également incertain.