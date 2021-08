Mercedes assure l'avenir de Bottas et Russell avant toute annonce

Cela fait un certain temps maintenant que Mercedes réfléchit à l'attribution de son second baquet aux côtés de Lewis Hamilton pour 2022. L'écurie allemande a mis en concurrence Valtteri Bottas et George Russell, ce dernier semblant prendre une longueur d'avance si l'on s'en tient au déroulement de la saison en cours. Le week-end dernier, en marge du Grand Prix de Belgique, les deux pilotes ont pratiqué la langue de bois en précisant ne rien avoir à dire sur la question.

Néanmoins, Toto Wolff a fait savoir par la suite que la décision de Mercedes avait été prise. Le directeur de l'équipe de Brackley s'est arrêté là, refusant de donner l'identité de l'heureux élu. Et si Mercedes se refuse à faire la moindre officialisation, c'est selon l'Autrichien parce que la priorité est d'assurer l'avenir de celui qui ne sera pas choisi avant d'annoncer clairement la couleur.

Interrogé sur le report de cette annonce très attendue, Toto Wolff explique que c'est "parce qu'il y a des parties prenantes qui sont impliquées et que nous devons respecter", avant de préciser : "Tant que les contrats ne sont pas signés, ça n'a pas de sens de l'annoncer". Veut-il en premier lieu que l'avenir en F1 de Valtteri Bottas et de George Russell soit connu avant de rendre publique la décision ? "Oui", assume-t-il. "Ce n'est pas seulement notre décision, il y a d'autres parties impliquées et il faut toujours procéder avec respect et prudence."

Dans le cas d'une promotion de George Russell chez Mercedes, le nom d'Alfa Romeo circule avec une grande insistance pour accueillir Valtteri Bottas l'an prochain à la place de Kimi Räikkönen. L'écurie italo-suisse aurait fait du Finlandais sa priorité en cas de disponibilité, attendant la décision de Mercedes. Invité à clarifier ses déclarations sur le choix déjà entériné pour 2022, Toto Wolff évoque sa décision personnelle mais aussi le fait de "ne pas être le seul impliqué" dans le processus.

Valtteri Bottas est titulaire chez Mercedes depuis la saison 2017, lorsqu'il est arrivé pour prendre la suite de Nico Rosberg. S'il a été de toutes les conquêtes mondiales au championnat constructeurs depuis, il a connu plusieurs passages à vide et la période actuelle est sans aucun doute la plus rude puisqu'il n'a pas gagné la moindre course depuis le Grand Prix de Russie 2020 à Sotchi.