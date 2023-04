Nouveau format sprint : les équipes F1 sont "alignées" selon Vasseur

Charger le lecteur audio

La saison 2023 comptera un total de six Grands Prix courus sous le format sprint, contre trois en 2021 et 2022. La discipline souhaite désormais que les courses courtes du samedi ne soient plus liées directement à celles du dimanche, dont elles ont jusqu'ici établi la grille, mais au contraire qu'elles soient de vraies épreuves à part entière.

Pour ceci, le projet est de mettre en place, dès Bakou, deux séances de qualifications : une le vendredi après-midi pour la course principale, l'autre le samedi matin pour le sprint. Cette dernière remplacerait donc les EL2 du format sprint, une séance jugée peu populaire auprès des fans.

Un vote formel doit être réalisé afin que ce changement soit introduit dès Bakou ; toutefois, Frédéric Vasseur suggère qu'il s'agira d'une formalité puisque les dix écuries de F1 seraient, chose rare, d'accord sur un tel projet, malgré le timing serré. "Pour une fois, je pense que toutes les équipes étaient alignées. Ce n'est pas souvent le cas, alors il faut en profiter", a ainsi lancé le directeur de Ferrari.

Pour le dirigeant français, c'est une bonne chose pour les fans de se débarrasser des Essais Libres 2 du format sprint : "Il est certain que le format est plus dynamique. On peut discuter de l'opportunité de le modifier si tard, mais au bout du compte, je pense que si nous sommes tous d'accord, nous devons pousser pour le faire."

"J'aime le format. Je ne suis pas un grand fan des EL2 habituels. Parfois, c'est un peu ennuyeux. Pas pour nous, car nous avons beaucoup de données. Mais je peux imaginer que pour les spectateurs, si vous ne connaissez pas le niveau de carburant, le mode moteur et ainsi de suite, c'est probablement un peu ennuyeux. Essayer d'avoir quelque chose de plus dynamique pendant le week-end est une bonne décision."

Vasseur a ensuite établi une comparaison avec le football, affirmant que la F1 n'était pas au diapason de la plupart des grandes compétitions, qui ne diffusent pas ce que l'on peut considérer comme des séances d'entraînement. "D'un autre côté, je pense qu'il est vrai que si vous regardez du football, vous ne regardez pas la séance [d'entraînement] du mercredi quand ils travaillent dans le stade. Nous sommes probablement la seule discipline qui diffuse les séances d'entraînement à la télévision."

Avec Matt Kew