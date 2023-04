Le format sprint de Bakou se précise, avec deux qualifs

Charger le lecteur audio

Le projet de mettre en place un format sprint différent et propre à la journée du samedi dès le prochain Grand Prix d'Azerbaïdjan s'est épaissi, après des discussions positives qui ont eu lieu dimanche à Melbourne entre les directeurs d'écurie et le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali. Aucun vote à proprement parler n'a eu lieu lors de cette réunion qui s'est tenue en marge du Grand Prix d'Australie. L'objectif était d'obtenir l'accord des équipes pour que la FIA aille plus loin et puisse finaliser les détails réglementaires avant de rejoindre Bakou à la fin du mois.

Le règlement modifié devra aussi être contrôlé par les directeurs sportifs des équipes au sein du comité consultatif sportif, avant d'être ratifié par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, probablement via un vote électronique d'urgence, avant le week-end du 30 avril.

Plusieurs formats différents ont été discutés, y compris celui d'une séance de qualifications avec un seul tour rapide pour décider de la grille du sprint, mais cette idée a été abandonnée, notamment en raison des complications liées à la préparation du logiciel de chronométrage. Le choix des journées a également été débattu, avant de s'arrêter sur le fait d'isoler le samedi pour en faire un événement à part entière, avec qualifications pour le sprint, puis le sprint en lui-même.

Des qualifs plus courtes le samedi

Désormais, le projet est donc d'organiser une unique séance d'essais libres le vendredi, suivie des qualifications traditionnelles pour établir la grille du Grand Prix. Le samedi serait dédié au sprint avec des qualifications au format habituel (Q1, Q2, Q3) mais légèrement plus courtes (peut-être 12, 10 et 8 minutes) afin de connaître la grille du sprint disputé ensuite.

Plusieurs conséquences sont encore à traiter, à commencer par l'allocation pneumatique des pilotes pour ce format, mais aussi la manière dont s'établiront les règles du parc fermé. A priori, les éventuelles pénalité seront toujours appliquées sur la grille du Grand Prix du dimanche. En revanche, il se pourrait qu'un pilote pénalisé sur la prochaine grille pour un incident survenu lors du sprint ne purge cette sanction que lors du sprint suivant.

Avec Adam Cooper