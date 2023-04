La F1 pousse pour un format sprint modifié dès Bakou

Charger le lecteur audio

Depuis leur introduction parcimonieuse dans le calendrier F1 en 2021, les sprints sont précédés d'une séance de qualifications qui en établit la grille mais servent en eux-mêmes à déterminer l'ordre de départ de la course du dimanche. Or, les responsables de la Formule 1 souhaitent désormais que chacune des courses ait sa propre séance de qualifications.

Ce projet a été annoncé par le PDG de la F1, Stefano Domenicali, lors de la dernière Commission F1 en date, avec un soutien important de la part des responsables d'écuries. Il a été également présenté aux directeurs sportifs dans le cadre du Comité Consultatif Sportif (CCS), où les règles sont affinées avec la FIA.

LIRE AUSSI - Horner : Un sprint à Bakou, c'est "absolument absurde"

Il apparaît que les membres des équipes ont demandé à la FIA de plancher sur une version mise à jour des règles afin de pousser l'étude de cette idée plus loin. Des discussions avec la fédération se poursuivent ce week-end et des détails demeurent à finaliser.

L'une des idées pour organiser cela serait que la séance d'EL1 du vendredi soit suivie d'une séance de qualifications pour la course de dimanche. Le samedi serait en revanche entièrement consacré au sprint puisque ce qui était jusqu'ici des EL2 deviendraient des qualifications pour le sprint, qui de son côté ne bougerait évidemment pas de place. Une autre idée serait simplement de transformer les EL2 du format sprint en séance de qualifications pour la course du dimanche.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo.

Même si les modifications paraissent simple, elles demandent un important effort de réécriture du Règlement Sportif : en effet, au-delà du format lui-même, il y a des retouches en matière de parc fermé et d'allocation pneumatique. Pirelli a par exemple déjà fabriqué et affrété les pneus qui seront utilisés à Bakou.

Pour les sprint, chaque pilote dispose ainsi de 12 trains de pneus, avec deux durs, quatre mediums et six tendres. Il serait donc impossible de réaliser deux séances sous le format habituel (Q1, Q2 et Q3) si les pilotes veulent utiliser des pneus neufs à chaque fois. Les équipes doivent en sus rendre deux trains après les EL1 et utilisent en général quatre sets de tendres lors des qualifications du vendredi.

Une alternative crédible pourrait être de faire appel à un format de qualifications sur un seul tour (déjà utilisé entre 2003 et 2005 sous différents formats), qui limiterait de fait l'utilisation du nombre de pneus.

LIRE AUSSI - Tous les formats des qualifications F1 en détail

Quoi qu'il en soit, la moindre modification de la réglementation va devoir être écrite par la FIA et ensuite passer via le filtre des directeurs sportifs des écuries au sein du CCS. Or, avec un calendrier très peu fourni en avril, beaucoup d'entre eux seront en vacances et ce processus pourrait être ralenti. Par la suite, il faudrait encore que la version révisée soit envoyée à la Commission F1 pour qu'elle se prononce puis qu'elle soit ratifiée par le Conseil Mondial du Sport Automobile pour entrer en vigueur à temps pour Bakou.

Un tel défi administratif et logistique pourrait s'avérer difficilement tenable, et la prochaine épreuve sprint, à savoir celle de Spielberg en Autriche, pourrait être un objectif plus réaliste.

Avec Adam Cooper