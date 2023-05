Vasseur : Ferrari apportera de nouvelles pièces "à chaque course"

Comme d'autres équipes, Ferrari apporte ce week-end des pièces qui auraient dû faire leurs débuts lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, annulé en raison des inondations ayant touché l'Italie. Une seconde mise à jour est attendue la semaine prochaine, à Barcelone, qui est traditionnellement le théâtre d'évolutions majeures.

Cependant, Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia, indique que les performances de son équipe au GP d'Espagne ne donneront pas un aperçu du reste de sa saison, le Cheval Cabré cherchant à améliorer de manière continue la SF-23.

"Nous ne sommes pas censés apporter des évolutions à Monaco car c'est un circuit difficile et nous voulons nous concentrer davantage sur les réglages et le pilotage pendant le week-end, mais ce que nous devions apporter à Imola sera sur la piste ce week-end. Et nous ferons un nouveau pas en avant [avec de nouvelles pièces] à Barcelone la semaine prochaine", explique-t-il.

"Faire évoluer la voiture à Monaco n'est pas le plus simple, parce que je pense qu'il est plus important pour l'équipe de se concentrer sur le pilotage et les réglages. Mais si, selon le plan, nous devions avoir quelque chose [de nouveau] à Imola, nous serions stupides de ne pas le mettre sur la voiture."

Frederic Vasseur, Team Principal de la Scuderia Ferrari

Et Vasseur d'ajouter : "Barcelone sera une mise à jour de la voiture, c'est sûr, mais nous n'avons pas l'intention d'apporter un gros package toutes les cinq courses. Nous apporterons de petites mises à jour à chaque course. Et je ne veux pas dire que c'est Barcelone ou rien. Après Barcelone, nous aurons une petite mise à jour à Montréal, et une autre en Grande-Bretagne/Autriche. Aujourd'hui, nous prévoyons d'apporter de nouvelles pièces à chaque course jusqu'à la fin de la saison."

Vasseur explique également que la Scuderia adopte une approche "course par course" et ne prête que peu d'attention à sa position au championnat constructeurs. Pour rappel, Ferrari n'occupe que la quatrième place du classement général, à 146 points du leader Red Bull.

"Ce serait une erreur de penser au championnat", poursuit-il. "Ce n'est pas que je sois désespéré, c'est que nous prenons les courses les unes après les autres. Et je pense que ce serait exactement la même chose si nous étions en tête du championnat. Le pire scénario est de réagir de manière excessive dans un cas comme dans l'autre."

"Nous poursuivons nos efforts, nous continuons à essayer d'apporter des évolutions, de bonnes évolutions, sur la voiture pour essayer de comprendre où nous devons nous améliorer. Mais je suis sûr que les autres [équipes] feront exactement la même chose que nous. Ça ne veut pas dire que nous arrêtons [de nous battre] pour le championnat ou quelque chose du genre. La meilleure manière de faire est de pousser tout le monde à être motivé et à être pleinement dans la course, ce serait une erreur de dire : 'Oublions cette course'."

Jusqu'à présent, les Ferrari SF-23 de Charles Leclerc et Carlos Sainz disposent d'un bon rythme en qualifications. Vasseur espère que ses pilotes pourront profiter de cette bonne forme le samedi pour viser la victoire à Monaco, où les dépassements sont difficiles.

"Depuis le début, nous avons toujours été en mesure de nous battre pour la pole position", affirme le Français. "Quand vous partez en première ligne à Monaco, vous pouvez espérer gagner, ou du moins vous avez la possibilité de le faire. C'est une bonne opportunité pour nous. Voyons ce qui se passera avant la course de dimanche, pas à pas."

Et compte tenu de l'importance de la pole position en Principauté, Ferrari se concentre davantage sur les qualifications dans sa préparation : "Ce que l'on peut dire pour Monaco, c'est que le rythme en qualifs est beaucoup plus important qu'à Miami ou Bakou il y a quelques semaines.

"Ça veut dire que nous sommes entièrement concentrés sur les qualifs, mais comme tout le monde, personne ne prépare la course sur la grille, ce serait des conneries (sic). Nous sommes entièrement concentrés sur les qualifs. Je pense que nous étions dans le rythme en qualifs à Miami ou à Bakou, peut-être que le circuit [de Monaco] convient un peu plus à notre voiture que d'autres. Nous avons de grands espoirs pour la séance."