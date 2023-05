Wolff : Mercedes ne voit rien de "vraiment négatif" sur son évolution

C'est à Imola que Mercedes devait apporter sa première évolution majeure de la saison, néanmoins les inondations en Émilie-Romagne ayant entraîné l'annulation de l'épreuve ont forcé la marque à l'étoile à changer ses plans. Et plutôt que d'attendre le Grand Prix d'Espagne, début juin, pour faire débuter ses nouvelles pièces, elle a choisi de le faire dès le Grand Prix de Monaco ce week-end, en dépit du caractère atypique du tracé et du risque d'accident assez élevé.

Au terme de la première journée de roulage, Lewis Hamilton a mené la charge en signant le troisième temps des EL1 puis le sixième chrono des EL2. Et si le septuple Champion du monde a ressenti l'effet des améliorations tout en faisant part d'une légère déception, son patron, Toto Wolff, s'est montré plus neutre.

"Avec Monaco c'est difficile, vraiment difficile, à juger", a confié le directeur d'équipe à Motorsport.com. "Mais au moins, nous n'avons pas vu de comportement de la voiture qui aurait pu être considéré comme vraiment négatif."

Concernant l'éventuel gain de confiance au volant que cette évolution pourrait donner aux pilotes, Wolff a nuancé : "Je n'ai jamais entendu un pilote dire qu'il se sentait bien à Monaco ! C'est toujours sur la corde raide, on l'a vu avec [Carlos] Sainz. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de louanges, mais nous allons clairement dans la bonne direction."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

De son côté, George Russell a eu plus de mal à dompter sa monture. Seulement quinzième en EL1, à plus d'une seconde et demie de la référence de Carlos Sainz et assez contrarié par le comportement de sa monoplace, le pilote britannique est légèrement remonté au classement dans la séance suivante en prenant la douzième place, à sept dixièmes de Max Verstappen.

En dépit de ces modestes performances, Russell s'est également montré optimiste quant à l'évolution. "Il y a du positif à tirer de cette séance, il y a clairement eu des améliorations par rapport aux EL1", a-t-il indiqué à l'issue des EL2. "Ce n'est jamais facile ici. Nous avons fait beaucoup de changements, des choses que nous aurions faites sur la précédente version de la voiture également. Il n'y a rien d'unique à ces évolutions."

"Nous allons travailler toute la nuit pour voir ce que nous pouvons faire pour essayer de tirer plus des pneus. Nous savons que les performances de base de la voiture sont bonnes. Normalement, nous sommes plus performants le dimanche et moins performants le samedi. Nous devons donc essayer d'inverser la tendance ce week-end."

Mercedes peut également saisir une rare opportunité, puisque le tracé de Monaco ne semble pas convenir à Red Bull, qui domine ce début de saison 2023 avec cinq succès en autant de courses. Cependant, le meilleur temps de Verstappen en EL2 a convaincu Wolff que l'écurie autrichienne bénéficiait toujours d'une longueur d'avance sur le reste du peloton.

"Max boxait dans une autre catégorie sur les relais longs", a-t-il affirmé. "Je pense que nous sommes assez proches les uns des autres sur un tour, du moins aujourd'hui, mais sur les longues distances, vous voyez une voiture [la Red Bull] qui a de la performance et qui n'a pas de dégradation [sur les pneus]. Ils ont fait du bon travail."

Avec Adam Cooper