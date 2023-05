Un peu déçu, Hamilton a tout de même ressenti les améliorations

Lewis, comment était la voiture aujourd'hui ?

Eh bien, tout d'abord, je veux dire que j'ai passé une journée extraordinaire, j'ai vraiment aimé piloter aujourd'hui. Je veux dire un grand, grand merci à tout le monde à l'usine, parce que construire, concevoir et développer une voiture n'est pas une chose facile. Et tout le monde y a consacré énormément de temps, énormément d'heures de travail acharné pour que nous en arrivions là aujourd'hui. Je suis heureux que nous ayons pu maintenir la voiture sur la piste pour eux.

Et je pense que nous avons obtenu beaucoup de données. Ce n'est pas l'endroit idéal pour faire des tests et [amener] des évolutions, mais la voiture était globalement satisfaisante. Je pense qu'évidemment, c'est un peu dommage, nous n'étions pas aussi proches que je l'espérais à la fin de la séance, mais nous avons vraiment ressenti les améliorations. Et nous devons continuer à travailler pour voir si nous pouvons tirer plus de la voiture.

Y a-t-il un domaine en particulier à améliorer ou est-ce plus global ?

Oui, mais je ne vais pas dire où. Il y a un domaine, et c'est très clair, où il y a un manque de performances pour moi. Il faut donc que nous en discutions lors du débriefing. Nous nous concerterons et nous essaierons de trouver un moyen de remédier à cette situation avec les moyens dont nous disposons. Mais j'espère que cela nous donnera une plateforme sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour avancer.

Quel rythme attendre demain ?

En EL1, je me disais qu'on avait peut-être l'air pas mal, mais on a toujours l'air pas mal en EL1, pour une raison ou pour une autre. [En EL2], nous étions à près d'une demi-seconde. Je pense que nous aurions pu être à trois dixièmes. Mais je ne pense pas que nous ayons une demi-seconde en réserve. Nous verrons bien. Nous allons travailler [sur la voiture] et voir si nous pouvons en tirer un peu plus ce soir.