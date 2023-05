EL2 - Verstappen en forme, Sainz trouve la limite

Le coup d'envoi de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco a été donné sans la présence d'Alexander Albon, le pilote Williams ayant été victime d'un accident à la fin des EL1. S'il n'a pas été blessé, sa voiture a été suffisamment endommagée pour nécessité un nouveau plancher, un nouvel aileron arrière et une nouvelle boîte de vitesses, entre autres. La longue remise en état de sa voiture lui a donc coûté du temps de piste ce vendredi après-midi.

En difficulté avec sa nouvelle Mercedes W14 en EL1, George Russell a semblé retrouver des couleurs en établissant la première référence de la séance en 1'15"482 avec les pneus mediums. Suivaient Max Verstappen (+0"005) et Sergio Pérez (+0"039), chaussés des mêmes enveloppes. Les chronos restaient cependant plus lents que ceux établis en fin de matinée.

De nombreux pilotes sont parvenus à améliorer la marque de Russell au cours des dix premières minutes, dont le Britannique lui-même, le commandement est cependant passé dans les mains de Verstappen (1'13"857). Le double Champion du monde en titre comptait 15 millièmes d'avance sur Fernando Alonso, particulièrement véloce dans le premier secteur, et 96 millièmes sur Carlos Sainz, pourtant chaussé des pneus durs, tout comme son coéquipier Charles Leclerc. La bonne forme des Alpine était à noter, avec les cinquième et sixième temps pour Esteban Ocon et Pierre Gasly, respectivement.

Au bout d'un quart d'heure, Verstappen a enregistré un chrono de 1'13"567, ce qui restait plus lent que la référence établie par Sainz en EL1 mais était suffisamment bon pour lui offrir une avance de deux dixièmes sur l'Espagnol dans la deuxième séance. Suivaient Alonso, Russell et Hamilton, entre trois et quatre dixièmes du Néerlandais.

Sergio Pérez manquait à l'appel, en raison d'un tout droit à la chicane du port l'ayant contraint à avorter sa tentative chronométrée. Le #11 est toutefois parvenu à prendre la deuxième place par la suite, au moment où Verstappen améliorait en 1'13"312.

Aston Martin a été le premier à dégainer les pneus tendres. Ces enveloppes marquées en rouge ont permis à Alonso de remonter jusqu'à la première place, en 1'12"786. Les autres équipes sont également passées aux simulations de relais de qualifications : Ocon s'est placé à moins de quatre dixièmes d'Alonso, les pilotes Mercedes n'ont pas pu en dire autant avec 406 et 419 millièmes de déficit pour Russell et Hamilton, respectivement.

L'on attendait encore les pilotes Ferrari, qui avaient jusqu'alors uniquement utilisé les pneus durs, et Red Bull. Une fois le changement de gommes effectué, Sainz a amélioré la marque d'Alonso (1'12"569). Toutefois, ni Verstappen (P3) ni Leclerc (P4) ni Pérez (P5) ne sont parvenus à devancer le pilote Aston Martin. Et celui-ci aurait pu donner du fil à retordre à Sainz sans un fort trafic ayant impacté une énième tentative chronométrée, qui avait débuté par un record dans le premier secteur.

Finalement, Verstappen n'a pas eu besoin d'enchaîner les secteurs violets pour signer le meilleur temps, avec un chrono de 1'12"462. Leclerc s'est rapproché à 65 millièmes du Néerlandais alors que Sainz s'est trop rapproché des rails et l'a payé cher : coupable d'un "baiser" à l'intérieur de la seconde chicane de la Piscine, le #55 est venu s'échouer contre le rail situé à la sortie, provoquant ainsi la sortie du drapeau rouge.

L'intervention rapide des commissaires a permis à la direction de course de relancer la séance après quelques minutes d'interruption. Williams en a notamment profité pour achever la réparation de la monoplace d'Albon et renvoyer le pilote en piste. De son côté, Lando Norris devait regagner les stands avant le drapeau à damier en raison d'un problème mécanique.

Les chronos n'ont pas été améliorés pour les dix dernières minutes de la séance. Verstappen a donc conservé sa première place, devant Leclerc et le malheureux Sainz. Alonso s'est classé quatrième, à deux dixièmes de la référence, tandis que Norris a complété le top 5. Hamilton a dû se contenter du sixième temps, à une demi-seconde de Verstappen. Septième, Pérez accusait un retard similaire. Bottas, Gasly et Ocon ont fermé la marche au sein du top 10.

Grand Prix de Monaco - Essais Libres 2