Red Bull pas assuré de devancer Ferrari et Aston Martin en qualifs

Bien que Red Bull ait dominé le début de saison 2023, l'équipe autrichienne ne semble pas bénéficier d'un net avantage sur ses poursuivants à Monaco, notamment en raison de la nature du tracé de la Principauté, qui ne met pas en valeur les qualités de la RB19.

Déjà inquiets en marge du week-end, Max Verstappen et Sergio Pérez ont vu leurs craintes être confirmées lors de la première séance d'essais libres : la Ferrari de Carlos Sainz s'est emparée du meilleur temps, reléguant Pérez à six dixièmes. Quant à Verstappen, à huit dixièmes de la référence, il s'est plaint à plusieurs reprises du comportement de sa monoplace.

Et même si le Néerlandais a réalisé le meilleur chrono des EL2 par la suite, les performances proposées par sa machine ne lui ont pas tout à fait donné satisfaction. "Les EL1 ont été assez délicats, je n'étais pas vraiment satisfait du comportement de la voiture sur les vibreurs et les bosses", a-t-il commenté à l'issue de la journée. "Les EL2 étaient déjà bien meilleurs, la voiture semblait plus compétitive."

Il a ajouté : "Par rapport à Ferrari en particulier, nous avons encore quelques lacunes sur le comportement général de la voiture, la façon dont elle gère les vibreurs, les bosses, les dévers."

Ainsi, dans l'état actuel des choses, Verstappen ne s'attend pas à jouer la pole position samedi. Sachant que cette première place en qualifications est tant convoitée à Monaco compte tenu de la difficulté à dépasser sur la piste, Red Bull va devoir redoubler d'efforts.

"Nous devons encore travailler sur ça pour [samedi], parce que vous pouvez voir qu'ils sont très, très proches", a expliqué Verstappen au sujet du rythme de Ferrari. "Nous avons besoin d'un peu plus pour rester devant eux avant d'être à la limite en qualifications."

"J'espère que ce sera encore mieux demain. La voiture était au moins pilotable [ce vendredi], ce qui permet de faire un bon tour, d'attaquer un peu plus, de se rapprocher des rails. Dans l'ensemble, le début [de journée] a été difficile, mais la fin a été bonne."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Et Ferrari n'est pas l'unique menace pour Red Bull ce week-end. L'écurie a également désigné Aston Martin, qui est au rendez-vous ce vendredi avec un Fernando Alonso à moins de quatre dixièmes des meilleurs temps en EL1 et EL2. "[Les Aston Martin] sont également proches donc nous devons absolument prendre un peu plus d'avance si nous voulons les devancer demain", a résumé Verstappen.

De son côté, Sergio Pérez a davantage souffert du comportement de la RB19. Sa septième place en EL2, à une demi-seconde de la marque de son coéquipier, est son meilleur résultat de la journée (il avait fini quatrième en EL1 mais à six dixièmes de Sainz). Là encore, il va falloir travailler.

"La journée n'a pas été très bonne en termes de rythme", a pesté Pérez. "Les EL1 se sont un peu mieux déroulés que les EL2. Avec les changements que nous avons faits, nous avons beaucoup de choses à revoir pour demain. J'ai besoin de m'asseoir et de les passer en revue pour essayer de trouver les meilleurs éléments parce que chaque milliseconde fait la différence ici."