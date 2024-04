Mercedes ne se contentera pas d'évolutions aéro sur la W15

Empêtrée dans un début de saison loin d'être à la hauteur de ses attentes, l'écurie Mercedes ne travaille pas seulement sur des évolutions traditionnelles pour sa W15. En plus de trouver de la performance pure, les ingénieurs de Brackley cherchent à résoudre un problème latent d'équilibre sur la monoplace, et qui pourrait expliquer son inconstance. Parfois capable de pointer son nez aux avant-postes, la flèche d'argent peut aussi sombrer dans la hiérarchie dans un même week-end, quand ce n'est pas dans une même journée.

"Il n'y a aucun plaisir à tirer d'un week-end où, même s'il a bien été exécuté et que les deux pilotes ont bien conduit, le matériel ne se situe pas au niveau où il devrait être", pointe le directeur technique James Allison. "C'est bien entendu le défi que nous essayons de relever lors des prochains Grands Prix : essayer de faire évoluer les réglages de la voiture et les éléments que nous apportons pour progresser."

Depuis le début de l'année, aussi bien Mercedes que ses pilotes Lewis Hamilton et George Russell assurent que la W15 a un réel potentiel. Ce dernier n'est toutefois pas exploité, en dépit de plusieurs orientations explorées du côté des réglages. Alors, en plus d'un package d'évolutions aérodynamiques préparé pour le Grand Prix de Miami, d'autres changements devraient suivre avec un objectif plus spécifique.

"Nous avons un package d'évolutions qui arrive sur la voiture, mais aussi des pièces qui, nous l'espérons, corrigeront l'équilibre sous-jacent qui nous cause des difficultés", précise James Allison. "Même s'il est douloureux de parler ainsi après un week-end comme celui-ci [en Chine], il faut rappeler qu'il y a d'autres courses à venir, et lorsque nous aurons réalisé tout ça, lorsque nous seront davantage devant, lorsque nous progresserons, alors le plaisir d'en parler sera énorme. Ce jour n'arrivera jamais trop tôt."

Faire évoluer la monoplace, en modifier certains éléments cruciaux, c'est évidemment le premier levier pour rétablir une situation qui voit Mercedes pointer seulement au quatrième rang du championnat constructeurs, avec déjà une centaine de points de retard sur la deuxième place qu'occupe Ferrari. Le second est de revoir l'approche des week-ends, notamment dans les changements de setup.

"Nous avons clairement appris ce week-end [à Shanghai] que si l'on veut être ambitieux, il faut l'être dans la course sprint et ensuite faire une mise au point pour la course principale, et non l'inverse", souligne James Allison. "J'espère que nous aurons une voiture dans une meilleure situation, que les évolutions que nous allons apporter à Miami nous seront utiles sur une grille de départ qui est très serrée en qualifications. Dans la bataille que nous menons, quelques centièmes peuvent parfois faire la différence, et quelques dixièmes peuvent tout changer à notre monde. Alors j'ai hâte de voir comment tout cela va se dérouler."