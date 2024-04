Pourchaire : "Il n'y a pas beaucoup de nouveaux pilotes en F1"

Embarqué dans une aventure imprévue en IndyCar depuis la semaine dernière, Théo Pourchaire savoure. Choisi par l'équipe Arrow McLaren pour remplacer le titulaire David Malukas, blessé au poignet, le Français a convaincu à Long Beach le week-end dernier, remontant en course de la 22e à la 11e place. De quoi obtenir le droit d'effectuer une nouvelle pige, dès cette fin de semaine à Barber.

En IndyCar, celui qui est réserviste de l'écurie Stake en Formule 1 espère donner de l'épaisseur à sa carte de visite. À seulement 20 ans, le champion en titre de Formule 2 se trouve paradoxalement dans une impasse, dont il pense pouvoir encore se sortir afin d'évoluer en catégorie reine, sans garantie toutefois.

"C'est très, très difficile, parce que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux pilotes en F1 de nos jours", observe-t-il en pointant le très faible renouvellement de la grille. "Ce sont souvent les mêmes pilotes. C'est bien d'avoir des bons pilotes, expérimentés, mais il doivent gagner, ils doivent être très bons."

"Dans ma position, je suis encore très jeune, je sais que je peux avoir quelques opportunités supplémentaires d'aller en F1 si je suis vraiment un bon pilote. Je pense qu'un endroit comme l'IndyCar peut être le meilleur championnat pour me montrer. J'espère pouvoir piloter davantage ici à l'avenir, si je n'ai pas l'opportunité d'aller en F1. Ce serait incroyable."

Théo Pourchaire considère sa jeunesse comme son principal atout encore aujourd'hui, même si le train passe de plus en plus vite pour certaines carrières aux portes de la catégorie reine. Après des débuts compliqués en Super Formula, qui suscitaient même chez lui une certaine inquiétude, cette excursion outre-Atlantique tombe à point nommé.

"J'ai le sentiment d'avoir beaucoup de temps devant moi car parfois les gens l'oublient, mais je n'ai que 20 ans", martèle-t-il. "Bien sûr, je suis champion de F2, c'est génial. J'en veux plus. Je veux gagner des titres. Si je peux un jour gagner le titre en IndyCar, mon rêve est aussi d'être Champion du monde de F1. C'est le rêve de tout le monde. J'ai quelques possibilités. J'ai encore du temps devant moi. Je dirais quelques années."

"L'IndyCar était déjà sur ma liste l'an dernier. C'est quelque chose que je voulais faire. Je n'avais pas d'opportunité pour piloter. J'attendais aussi en F1 avec Sauber. Malheureusement, je n'ai pas pu aller en F1. Il y avait aussi la Super Formula, qui est une excellente catégorie. C'était aussi une option pour moi, et j'ai décidé de le faire. L'IndyCar est génial. Pourquoi ne pas venir ici à plein temps à l'avenir ? C'est une option."

J'ai encore beaucoup à apprendre.

Théo Pourchaire à Long Beach. Photo de: Josh Tons / Motorsport Images

Une possibilité car le plaisir éprouvé pour sa grande première à Long Beach n'est clairement pas feint. Le tout avec une marge de progression évidemment énorme, compte tenu de son impréparation avant de prendre le volant de la monoplace propulsée par le bloc Chevrolet.

"C'est très puissant, c'est vraiment très bon", souffle Théo Pourchaire. "Quand tu es dans la voiture, que tu accélères, tu te dis qu'il y a énormément de puissance ! J'étais surpris, je souriais, j'étais un peu... pas effrayé, mais dans le premier tour à Long Beach je me disais que c'était très bosselé, très puissant, qu'il fallait être prudent. Je suis de plus en plus à l'aise. La confiance est aussi super importante pour moi."

"J'ai fait un excellent week-end à Long Beach, je n'ai pas fait de grosse erreur. Je crois que j'ai touché le mur deux fois. J'essayais de trouver les limites de la voiture et de la piste. J'ai une équipe géniale autour de moi. Ils m'aident beaucoup. C'est incroyable pour ma confiance. J'espère pouvoir continuer comme ça à Barber. Je n'ai fait qu'un week-end en IndyCar, je n'avais jamais fait de journée d'essais. J'ai encore beaucoup à apprendre."

"Les ovales, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer un jour", ajoute-t-il. "J'espère que j'aurai l'opportunité d'essayer. Ce n'est pas facile, même si en Europe certains voient ça comme le fait de juste tourner à gauche en étant à fond. C'est complètement faux. J'ai déjà regardé des courses, j'adore. Je regarde les 500 Miles d'Indianapolis chaque année, c'est vraiment difficile. Mais j'adorerais essayer un jour. C'est aussi très difficile, il y a beaucoup de stratégie, de gestion du carburant. Pourquoi ne pas essayer un jour ? Si j'en ai l'opportunité, c'est oui."