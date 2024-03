Pourchaire ne cache pas son inquiétude pour ses ambitions vers la F1

Déception et inquiétude, ce sont les deux sentiments qui traversent Théo Pourchaire à l'issue de son premier week-end en Super Formula. Les débuts du Français dans le championnat japonais sont loin de s'être déroulés comme prévu et cette situation sème selon lui déjà le doute sur ce qu'il sera en mesure de réaliser tout au long de l'année.

Sur le circuit de Suzuka, le champion en titre de Formule 2 s'est élancé seulement 16e sur la grille de départ puis a terminé à une lointaine 18e position en course. Auteur d'un mauvais envol, il est par la suite sorti de la piste à la mi-course, laissant son aileron avant dans les graviers du virage 7. Une erreur qu'il assume mais qu'il met sur le compte de sa volonté de compenser un manque de performance préoccupant au volant de sa monoplace préparée par l'équipe Impul.

Lire aussi : Super Formula Pourchaire rate ses débuts en Super Formula

"Il n'y a pas de grosse frustration, parce que j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai essayé", estime Théo Pourchaire. "Et quand on tente, on fait parfois des erreurs. Je ne sais même pas si on aurait pu se battre pour les points. On doit vraiment travailler pour trouver quelque chose parce que pour l'instant, on se bat pour des positions folles."

"Franchement, je suis un peu inquiet. Je pense que je pilote plutôt bien, je me suis adapté rapidement. Je vais travailler avec l'équipe pour comprendre la voiture, les pneus, pour améliorer la performance, car on est vraiment loin du rythme. Si je pense à la deuxième manche à Autopolis, je ne suis pas sûr que l'objectif soit de se battre pour le top 3 ou le top 5. Je pense que l'objectif est de se battre pour le top 10 à ce stade, et ce n'est pas ce que je veux."

Jusqu'aux qualifications, où il a été éliminé en Q1 samedi, Théo Pourchaire était pourtant plutôt en confiance. Néanmoins, le protégé de la Sauber Academy déplore une stagnation : "On a fait quatre jours d'essais : deux en décembre et deux en février. Et on n'a rien amélioré. Je pilote à la limite. Oui, j'ai fait cette erreur en course, mais je ne crois pas avoir fait quelque chose de stupide. J'ai essayé de faire le meilleur boulot possible avec ce que j'avais, ce qui est mon rôle, même quand on n'a pas la meilleure voiture."

Toujours réserviste de l'écurie Stake F1, Théo Pourchaire sait qu'il doit briller dès qu'il est en piste pour nourrir son rêve de rouler un jour en Grand Prix. Une mauvaise campagne en Super Formula n'arrangerait donc pas ses affaires, même s'il a aussi conscience que la porte peut s'ouvrir sans prévenir.

"Si je veux aller en F1, je dois être performant ici en Super Formula", martèle-t-il. "Mais je suis aussi pilote de réserve, et on a vu ce week-end qu'Ollie [Bearman] a eu une opportunité [chez Ferrari]. Je ne souhaite rien de mal aux pilotes [Stake], mais ça peut arriver au prochain Grand Prix et il faut être prêt à tout moment. Avoir une telle opportunité serait un rêve, car les performances ne sont pas au rendez-vous en Super Formula."

Propos recueillis par Jamie Klein

Le résumé de la course à Suzuka