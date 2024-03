Pourchaire rate ses débuts en Super Formula

Sacré Champion de Formule 2 l'an passé, Théo Pourchaire s'exile cette année au Japon, faute de baquet disponible en Formule 1. Toujours soutenu par la Sauber Academy, le Français de 20 ans a débuté sa saison ce week-end à Suzuka, pour la première manche de Super Formula, sous les couleurs de l'écurie Impul du giron Toyota.

Samedi, les qualifications ont déjà été difficiles pour le pilote tricolore, qui a finalement hérité de la 16e place sur la grille de départ. Il n'a pas franchi l'écueil de la Q1, avec un chrono de 1'36"868 qui l'a fait échouer à un peu plus de deux dixièmes de la barre qualificative pour la Q2.

Dimanche matin, sa toute première course dans la discipline s'est avérée plus compliquée encore. Le natif de Grasse, parti dans la deuxième moitié du peloton et seulement 19e à l'issue de la première des 31 boucles, n'a jamais été dans le coup pour espérer quelque chose. Pire, il est sorti de la piste à haute vitesse au niveau de virage 7, ce qui a définitivement compromis toute chance de bien figurer.

Théo Pourchaire dans le dur pour sa première en Super Formula. Photo de: Masahide Kamio

S'il n'a pas heurté le mur et a pu repartir après un passage chaotique dans le bac à gravier, Théo Pourchaire a endommagé son aileron avant et a dû repasser par les stands pour que celui-ci soit changé au cours d'un arrêt au stand qui s'est forcément éternisé. Il s'est finalement classé 18e à 1'18 du vainqueur, Tomoki Nojiri, ne devançant que Kamui Kobayashi, classé à 3 tours. Le podium de l'épreuve a été complété par Kenta Yamashita et Naoki Yamamoto.

Autre pilote issu de la promotion F2 de l'an dernier, Ayumu Iwasa a été le meilleur rookie de cette première manche de la saison en se classant au neuvième rang sous le drapeau à damier.

La prochaine épreuve du championnat est programmée le 19 mai à Autopolis.

Revivez les meilleurs moments de l'épreuve dans notre résumé vidéo ci-dessus (commentaires en anglais).

Super Formula - Suzuka