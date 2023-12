Théo Pourchaire a son volant en Super Formula pour 2024

L'information ne faisait plus guère de doute mais devait encore être officialisée. Cette fois-ci, c'est une certitude, l'avenir de Théo Pourchaire passera en 2024 par le Japon et par le championnat de Super Formula. Sacré Champion de Formule 2 cette saison pour sa troisième campagne dans la discipline, le pilote français âgé de 20 ans tenait absolument à disposer d'un programme de compétition, alors que Sauber a préféré conserver Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, tout en le maintenant dans un rôle de réserviste.

Ne s'étant pas ouvert les portes de la Formule 1 pour l'année prochaine, le natif de Grasse entend poursuivre cet objectif pour 2025 et va donc se frotter au très relevé championnat japonais de monoplace. D'autres avant lui ont fait ce crochet par l'Asie avec succès, notamment Pierre Gasly en 2017, ou plus récemment Liam Lawson, qui a brillé et a pu rester affûté avant de remplacer de manière convaincante Daniel Ricciardo chez AlphaTauri pendant quelques Grands Prix, lorsque l'Australien s'est blessé à la main.

En Super Formula, Théo Pourchaire roulera sous les couleurs du Team Impul, affilié à Toyota. Le constructeur japonais a confirmé la nuit dernière l'identité de ses pilotes, et le Français arborera le n°19 pour faire équipe avec Yuji Kunimoto. Il est le seul représentant européen du line-up du constructeur, où figure notamment le très expérimenté Kamui Kobayashi.

C'est avec cette même équipe Impul que Théo Pourchaire a participé la semaine dernière à deux journées d'essais à Suzuka, où il a été convaincant en réalisant le septième chrono parmi les 32 pilotes en piste.

Lire aussi : Super Formula Pourchaire à 3 dixièmes de Kobayashi aux essais de Super Formula

En 2024, le championnat de Super Formula comptera un total de neuf manches, réparties en sept meetings : deux courses à Suzuka en mars, une à Autopolis en mai, une à Sugo en juin, une à Fuji en juillet, une à Motegi en août, deux à Fuji en octobre, et enfin deux autres à Suzuka pour conclure la saison en novembre. Un calendrier qui permet parallèlement de s'investir avec Sauber en Formule 1.

"Je ferai beaucoup de simulateur, probablement deux séances d'essais libres, parce que je suis toujours rookie", rappelait Théo Pourchaire il y a quelques jours. "Le Japon est évidemment très loin de l'Europe, mais les voitures sont rapides : on l'a vu avec Liam Lawson. Il a eu l'opportunité de rouler en Grand Prix [chez AlphaTauri] et il était tout de suite rapide dans la voiture, il a marqué des points. Donc la Super Formula est la meilleure option pour moi. J'espère pouvoir en faire l'an prochain et me préparer à la Formule 1, puis y avoir une opportunité."