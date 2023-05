Les évolutions repérées sur les F1 à Monaco

Alfa Romeo est arrivé au Grand Prix de Monaco bien conscient que ses améliorations indispensables devaient lui permettre de faire un pas en avant après ses récentes difficultés en Formule 1.

Et, bien qu'il soit encore tôt dans le week-end, la huitième place de Valtteri Bottas lors des EL2 a au moins offert une première indication que ses changements pourraient l'avoir fait passer à la vitesse supérieure dans la bataille ultra serrée du milieu de peloton.

Les changements sont assez importants, puisqu'il y a aussi des évolutions pour apporter plus d'appui qui sont spécifiques au circuit et qui sont intégrées à la voiture pour faire face aux exigences du tracé de Monte Carlo.

Les modifications apportées se situent toutes à l'arrière, avec le capot moteur, le corps du plancher et le bord du plancher qui ont tous été optimisés pour améliorer les conditions d'écoulement du flux d'air, tout en augmentant les performances en matière de refroidissement.

L'Alfa Romeo C43.

Ce dernier a également été facilité par l'introduction d'un nouveau panneau d'évacuation de l'air chaud, qui se trouve sur l'épaulement du capot moteur et qui offre la meilleure performance en refroidissement de tous ceux qui sont disponibles.

Par ailleurs, les carénages de la suspension arrière ont été modifiés pour fonctionner en conjonction avec une nouvelle cloison d'écope de frein arrière (flèche rouge ci-dessous, ancienne spécification dans l'encart).

Détails de l'Alfa Romeo C43.

Comme prévu, il existe également une variante d'aileron arrière et de beam wing à fort appui pour Monaco. Bien qu'elle ait des points communs avec les autres variantes, il est évident que le plan principal et le flap supérieur sont beaucoup plus profonds et inclinés dans cette spécification.

Les mâts de l'aileron arrière ont également été redessinés, avec un espace plus important entre le col de cygne et le bord d'attaque du plan principal, tandis que leur hauteur totale a également été augmentée. Cette modification s'accompagne d'un dispositif de pod et d'actionneur DRS plus "bulbeux" que celui utilisé lors des dernières courses.

Des inserts métalliques ont également été ajoutés à la découpe de la plaque d'extrémité, qui diffère également du style utilisé lors des dernières courses, tandis que le bord et les pivots du flap ont été renforcés.

En raison de l'annulation du Grand Prix d'Émilie-Romagne, de nombreuses améliorations prévues à l'origine pour cette course ont été reportées à Monaco. Aston Martin a choisi d'échelonner l'introduction des nouvelles pièces qu'elle avait prévu de présenter à Imola, les plus adaptées aux exigences de Monaco étant désormais sur l'AMR23.

Détails de l'Aston Martin AMR23.

Le reste des pièces non utilisées sont reportées au GP d'Espagne, avec un aileron avant révisé comme candidat probable, étant donné la façon dont l'équipe a décrit certaines de ses évolutions dans le document FIA de présentation de la voiture avant l'épreuve.

Pour ce week-end, le carénage du triangle supérieur de l'AMR23 a été modifié et présente désormais un profil torsadé sur toute sa longueur afin d'améliorer le flux en aval.

Le déflecteur inférieur de l'écope de frein avant a également été repositionné dans les limites de la "boîte" de légalité, une caractéristique qui portera probablement plus ses fruits lorsque les modifications de l'aileron avant susmentionnées auront lieu en Espagne.

Freins arrière de l'Aston Martin AMR23.

Dans le même temps, à l'arrière de la voiture, les carénages de suspension ont été modifiés pour changer leur incidence, et des ailettes de guidage ont été ajoutées au tambour de frein arrière pour aider à dévier le flux d'air lorsqu'il traverse et contourne le vide entre les deux surfaces.

La partie supérieure de l'extrémité de l'aileron arrière a également été inclinée sur la partie centrale du plan principal.

Alpine a trouvé cette approche presque simultanément, ce qui lui a permis de plaquer la partie supérieure de l'aileron arrière et de modifier la façon dont elle interagit avec la découpe du coin.

Arrière de l'Alpine A523.

Alpine a également apporté d'importantes modifications à l'architecture de ses pontons pour Monaco. L'équipe qui a été à l'origine de la rigole type toboggan l'a poussée à un niveau plus extrême après avoir vu ce qu'Aston Martin avait fait de cette idée.

Les pontons de l'A523 sont désormais plus larges et plus hauts pour permettre à l'équipe d'incorporer une section creusée plus profonde.

Cela devrait non seulement améliorer le passage du flux d'air vers l'arrière de la voiture et vers la région de la bouteille de coca, mais aussi favoriser le flux vers le flanc de la voiture et vers le plancher, qui a également été modifié en conséquence.

L'Alpine A523.