EL3 - Verstappen et Red Bull aux avant-postes, Hamilton à la faute

Contrairement aux deux premières séances d'essais libres, le circuit de Monaco est resté assez calme au coup d'envoi des EL3. Ceux-ci marquaient la fin des préparatifs pour les équipes avant la tant attendue séance de qualifications, la difficulté à dépasser sur le tracé du Rocher rendant la pole position très convoitée.

Après quelques tours d'installation, les pilotes se préparaient à attaquer avec leurs pneus tendres, toutefois ils ont été retardés par la courte immobilisation d'Esteban Ocon dans le tunnel. Le pilote Alpine, qui a rapporté une alerte moteur, est parvenu à repartir et regagner les stands, cependant 11 minutes ont été nécessaires à l'équipe française avant de pouvoir le renvoyer sur la piste.

La première référence compétitive de la journée a été établie par Sergio Pérez en 1'14"990. Suivaient Carlos Sainz à 66 millièmes et Lance Stroll à 78 millièmes. Charles Leclerc était quant à lui à quatre dixièmes du Mexicain, tandis que Fernando Alonso, Max Verstappen et les pilotes Mercedes ont patienté plus longtemps dans le garage avant de prendre la piste.

Au moment où Lando Norris prenait les commandes en 1'14"905, les chronos ont commencé à tomber. Stroll a abaissé la marque à 1'14"763 avant d'être presque immédiatement détrôné par Pérez (1'14"377). Et au terme de son premier tour lancé, Verstappen s'est placé en tête avec un 1'13"794.

En forme depuis le début du week-end, Alonso a confirmé le potentiel de son Aston Martin en améliorant le chrono de Verstappen (1'13"697), cependant ce dernier et Pérez ont aussi prouvé que Red Bull n'était tant malmené par le circuit de Monaco en verrouillant les deux premières places quelques instants plus tard, Verstappen devançant son coéquipier pour quatre millièmes (1'13"583). Les pilotes Ferrari et Mercedes, quant à eux, étaient aux abonnés absents avec un déficit allant de cinq dixièmes à une seconde.

Au cap de la mi-séance, une nouvelle simulation de relais de qualifications a vu Red Bull enfoncer le clou. Pérez a tourné en 1'13"289 tandis que Verstappen s'est aventuré sous les 73 secondes au tour avec un temps de 1'12"898. Derrière les RB19, Sainz comptait quatre dixièmes de retard, Leclerc cinq, Hamilton six et Alonso huit.

Surtout, Leclerc n'était pas satisfait des réglages de sa monoplace, trop instable dans les portions rapides selon lui. Et pour ne rien arranger du côté de la Scuderia, Pérez et Verstappen ont de nouveau amélioré leurs marques par la suite, toujours à l'avantage du double Champion du monde (1'12"776).

Dans la dernière partie de la séance, Stroll est remonté à la troisième place, à un dixième de Verstappen, tandis que Sainz végétait autour de la demi-seconde. Derrière lui se trouvait Norris, à six dixièmes. Le tout droit de Kevin Magnussen au premier virage a entraîné une longue période de drapeau jaune car le pilote Haas a été dans l'obligation d'enclencher la marche arrière. Et quelques virages plus tard, son arrêt à l'entrée du Portier a provoqué une période de VSC.

L'on se dirigeait vers un sprint final au retour du drapeau vert, qui n'a au final pas eu lieu puisque Hamilton a heurté le rail à Mirabeau. L'accident ne s'est pas produit à haute vitesse, pas de quoi se questionner sur sa présence en qualifications, cependant c'était bien assez pour brandir le drapeau rouge et mettre fin à la séance.

Verstappen a donc achevé ces EL3 en tête, avec 73 millièmes d'avance sur Pérez et un dixième sur Stroll. Sainz et Norris ont complété le top 5, alors que Pierre Gasly est parvenu à se hisser en sixième place, devant un Leclerc contrarié par sa monoplace. Hamilton s'est classé huitième, Ocon neuvième et Bottas dixième. L'absence d'Alonso dans le top 10 est à noter, l'Espagnol s'est contenté d'un modeste 14e chrono, à neuf dixièmes de Verstappen.

Grand Prix de Monaco - Essais Libres 3