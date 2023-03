Sans Vasseur, Pourchaire voit toujours son avenir chez Sauber

Charger le lecteur audio

Voilà quatre ans que Théo Pourchaire fait partie de la Sauber Academy, et le Français est plus proche que jamais de la Formule 1 après avoir pris la deuxième place du classement des pilotes F2 l'an passé. Il devenait ainsi le second plus jeune champion ou vice-champion de GP2/F2 à seulement 19 ans – seul Lando Norris, trois mois plus jeune en 2018, avait fait mieux.

Pourchaire aborde désormais sa quatrième campagne au sein de l'écurie ART Grand Prix cofondée par Frédéric Vasseur, avec laquelle il a connu le succès en FIA F3 comme en Formule 2. Il a fait ses gammes avec le soutien de la structure de Hinwil, menée par Vasseur de la mi-2017 à la fin de l'année dernière, après quoi le dirigeant tricolore a pris la tête de la Scuderia Ferrari.

Désormais, le groupe Sauber a Andreas Seidl pour PDG, tandis qu'Alessandro Alunni Bravi est le principal dirigeant de l'écurie suisse, mais l'avenir de Pourchaire à Hinwil ne semble pas être remis en question par le départ de Vasseur.

"Fred est la raison pour laquelle j'ai rejoint la Sauber Academy, à l'époque il était le patron de l'équipe", admet l'intéressé. "Maintenant je travaille avec les nouveaux patrons, qui sont Andreas Seidl et Alessandro Alunni Bravi. C'est très bien de travailler avec eux, je suis très content. Sauber est très engagé, ils m'aident beaucoup cette année. Sans eux, je ne serais pas là."

Pourchaire semble même être plus impliqué que jamais au sein de l'écurie actuellement baptisée Alfa Romeo, qui deviendra Audi en 2026. Afin d'assurer au mieux son rôle de pilote de réserve, le natif de Grasse a déménagé près de l'usine. "C'est très intéressant pour moi, car maintenant je travaille avec eux. Je découvre toute l'usine, je travaille avec les mécaniciens, avec le département composite où toutes les pièces en fibre de carbone sont fabriquées, ainsi qu'au simulateur et à la soufflerie."

Et le programme pour 2023 est clair : "Je vais faire beaucoup de simulateur, je vais être le pilote de réserve lors des week-ends de Formule 2. Pour le reste, je serai à Hinwil, en Suisse, à l'usine, pour faire de la corrélation sur le simulateur."

Objectif titre en F2

Théo Pourchaire (ART Grand Prix)

Désormais, il n'y a plus qu'à concrétiser en Formule 2, où Pourchaire est forcément le grand favori compte tenu de son palmarès. Renouant avec l'ingénieur de course avec lequel il avait été vice-champion en FIA F3, le pilote ART Grand Prix se fixe deux objectifs pour sa troisième campagne dans l'antichambre de la F1. Le premier : être plus rapide en qualifications. L'an passé, la pole position lui a immanquablement échappé en 14 séances, avec une position moyenne de huitième sur la grille.

Le second : plus de régularité. "C'est extrêmement important, c'est comme ça qu'on remporte le championnat", insiste Pourchaire. "L'an dernier, j'ai remporté la première Course Principale de l'année, mais je n'ai pas été champion. Je veux être un peu plus régulier et faire un peu moins d'erreurs." Sans oublier qu'il faudra éviter une fin de saison comme celle de 2022 avec "que de la malchance", par exemple avec cet oiseau qui avait été embroché par l'arceau de sa monoplace à Zandvoort.

Cette saison, Pourchaire doit en tout cas composer avec un nouveau coéquipier : son compatriote Victor Martins, de deux ans son aîné mais rookie en Formule 2 après une ascension moins rapide des formules de promotion. "C'est le champion en titre de F3 alors c'est un très bon pilote", souligne Pourchaire. "Il l'a dit lui-même, il veut se battre pour le titre. Je m'attends à ce qu'il soit très proche de l'avant de la grille – top 3, top 5, je ne sais pas – il est quand même rookie dans cette catégorie, bien qu'il soit plus âgé que moi. On va voir, je pense que c'est un très bon pilote et qu'il va être très rapide. C'est très bien pour moi : si j'ai un pilote rapide à mes côtés, il peut me pousser davantage."

Lire aussi : Le plateau 2023 de la Formule 2 et de la FIA F3