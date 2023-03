Vasseur : Ferrari ne doit pas "se raconter des bobards"

Charger le lecteur audio

Après avoir grandement souffert de la dégradation des pneus sur la SF-23 à Bahreïn, Ferrari espérait une meilleure fortune au Grand Prix d'Arabie saoudite, sur une piste de Djeddah bien moins abrasive. Il n'en a rien été. Certes, Charles Leclerc s'est qualifié deuxième à un dixième et demi du poleman Sergio Pérez, mais on ne saura jamais ce dont aurait été capable Max Verstappen, tombé en panne dès la Q2.

Leclerc était pénalité de dix places sur la grille et a donc dû prendre le départ douzième, loin derrière son coéquipier Carlos Sainz, quatrième. À l'arrivée, les bolides rouges n'étaient que sixième et septième en raison d'un cruel manque de rythme, certes entravés par une intervention de la voiture de sécurité qui n'a toutefois pas changé grand-chose selon eux.

Interrogé sur la première chose qu'il va demander aux ingénieurs, le directeur d'équipe Vasseur répond : "De ne pas se raconter des bobards. Le plus important dans ce genre de situation est de savoir ce que nous faisons bien ou mal. Mais nous ne pouvons pas nous raconter des bobards. Nous devons changer. Nous devons comprendre nos faiblesses et nous devons travailler dur."

"Il ne s'agit pas de parler, ce n'est pas ça qui va nous rendre plus rapides. Pour moi, la situation est très claire : le potentiel de la voiture est bon, mais insuffisant par rapport à Red Bull, car nous n'avons pas pu tirer le maximum de la voiture à chaque fois."

Carlos Sainz devant Charles Leclerc

Encore une fois, les pneumatiques sont le cœur du problème pour Ferrari, même s'il ne s'agissait cette fois pas d'une usure excessive mais d'un simple manque de performance avec le composé le plus dur.

"Le premier relais s'est très bien passé et Charles est bien remonté, mais il était en tendres", relate Vasseur. "Carlos avait un bon rythme dans le premier relais avec les mediums, par rapport aux autres, mais nous avons perdu énormément de terrain avec les durs. C'est là que nous devons comprendre quel est le principal problème. Si nous avons des améliorations à faire, c'est clairement sur la gestion des différents composés."

Pour Ferrari, il s'agit désormais d'assurer que les éclairs de rapidité parfois aperçus, comme le tour de Leclerc en qualifications, peuvent être réalisés de manière plus constante sur l'ensemble du Grand Prix.

"Je ne veux pas trop parler du positif, car le résultat du week-end n'est pas bon et nous devons nous focaliser sur ce qui ne va pas, et non sur le positif", souligne Vasseur. "Mais je dois garder à l'esprit ce qui se passe bien et en faire une véritable analyse, et je pense que ces qualifications se sont très bien passées. Bien sûr, nous voulons toujours faire du meilleur travail, et il était difficile de connaître avec précision le potentiel de la Red Bull car Max n'a pas fait la Q3. Mais au moins, j'avais le sentiment que nous avions fait un pas en avant par rapport à Mercedes et Aston Martin. Nous étions à un dixième [de la pole], ils étaient à trois et quatre dixièmes, je crois."

"Nous sommes sur la bonne voie en matière de développement. Mais le potentiel est une chose ; je pense que nous avons fait un bon pas en avant côté potentiel, mais le problème est que nous devons libérer tout notre potentiel sur l'intégralité du week-end, et ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Je pense qu'il y a des moments où nous y sommes, mais d'autres où nous ne parvenons pas à être au maximum de nos possibilités."

Propos recueillis par Jonathan Noble