VCARB s'installera à Milton Keynes fin 2024

Le siège de l'équipe restera à Faenza, en Italie, où elle est basée depuis la création de la Scuderia Minardi à la fin des années 1970, mais VCARB va prochainement quitter le site de Bicester, au Royaume-Uni. Cette décision fait suite au changement de 2022, lorsque VCARB, engagé alors en F1 sous le nom d'AlphaTauri, avait décidé d'utiliser la soufflerie de l'équipe sœur Red Bull.

VCARB espère que l'amélioration de ses infrastructures britanniques attirera davantage de personnel en Angleterre, et Laurent Mekies estime que le site de Milton Keynes sera opérationnel d'ici la fin de l'année.

"Je commencerai par dire que nous n'avons demandé à aucun ingénieur de déménager en Angleterre", a expliqué le directeur dans une interview exclusive accordée à l'édition italienne de Motorsport.com. "Faenza est le siège historique de l'équipe, mais c'est aussi un site assez moderne, qui a bénéficié de récents investissements. Nous y disposons de très bons outils de production et d'une grande partie du bureau d'études."

"À Bicester, nous avons le département aéro, le design et une partie du bureau d'études, le tout dans un lieu choisi pour être proche de la soufflerie. Il y a quinze ans, l'équipe était plus petite qu'aujourd'hui, et il était logique d'être à Bicester. Aujourd'hui, le département aéro a triplé de taille ; nous n'utilisons plus cette soufflerie car nous en avons une autre et l'emplacement n'est plus adapté. Nous le quitterons donc à la fin de l'année pour emménager dans de nouvelles installations à Milton Keynes, à côté du campus Red Bull."

Certaines équipes, dont McLaren, se sont inquiétées du fait que Red Bull, détenant deux équipes, puisse permettre à ses structures d'être plus efficaces d'un point de vue financier, dans le cadre du plafond budgétaire. Le déménagement à Milton Keynes a également nourri des rumeurs sur un transfert de personnel entre VCARB et Red Bull. Mais Mekies les conteste.

"La réglementation est très claire. Il est très bien déterminé que vous ne pouvez pas transférer le personnel pour contourner la réglementation relative à la [propriété intellectuelle]. Vous ne pouvez donc pas faire passer une personne de l'équipe A à l'équipe B afin de transférer des connaissances", a-t-il assuré.

"Dans notre cas, je peux dire que ces transferts ont été peu fréquents, mais à chaque fois qu'il y a eu un transfert, nous avons demandé à la FIA si le transfert d'un technicien ou d'un ingénieur dans un rôle spécifique devait être considéré comme conforme à ce qui était spécifié dans le règlement. Et nous n'avons toujours agi qu'après avoir reçu le feu vert de la FIA."