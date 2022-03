Verstappen absent de Drive to Survive : il persiste et signe

Charger le lecteur audio

La quatrième saison de la série documentaire Netflix sur la Formule 1, Drive to Survive, est sortie le 11 mars dernier. Consacrée à la campagne 2021 du Championnat du monde, elle a toutefois un absent de marque en Max Verstappen, nouvelle tête couronnée de la catégorie reine du sport automobile.

Le pilote Red Bull n'est clairement pas enthousiasmé par l'approche du producteur Box to Box Films, avec des propos et images parfois sortis de leur contexte et une narration quelque peu scénarisée par rapport à la réalité.

"Ils ont créé de toutes pièces quelques rivalités qui n'existent pas vraiment", a déclaré Verstappen à The Associated Press en octobre dernier. "J'ai donc décidé de ne pas y participer et de ne plus donner d'interviews après ça, car il n'y a rien que l'on puisse montrer."

Le Néerlandais a ainsi refusé de donner des entretiens à l'équipe de tournage tout au long de la saison 2021. Qu'en sera-t-il à l'avenir ? Manifestement, il va conserver cette approche, en témoignent ses propos à la suite d'une question de Motorsport.com à ce sujet. "Non, je ne changerai pas d'avis", insiste-t-il.

"Je pense que [la série] a déjà été gâchée après la saison 1. J'estime être quelqu'un de pragmatique, je veux juste que ce soient des faits, et pas sensationnalisé. Je comprends évidemment qu'il faut que ce soit comme ça pour Netflix, c'est le cas de toutes leurs séries, ou documentaires, peu importe comment on appelle ça ; ce n'est simplement pas mon truc. Je le regarderai probablement pour voir à quel point c'est exagéré, puis je continuerai de faire ma vie. Je regarderai probablement d'autres documentaires sur Netflix."

En l'absence de Verstappen, c'est surtout le directeur de l'écurie Red Bull Racing, Christian Horner, qui a pris une place prépondérante tout au long de la quatrième saison de Drive to Survive, y compris à son domicile aux côtés de son épouse Geri Horner.

Propos recueillis par Luke Smith