Verstappen serait "assez aisément" deuxième sans ses abandons

La F1 se présente une seconde fois en deux week-ends sur le Circuit International de Bahreïn, où se déroule cette fois le Grand Prix de Sakhir, sur une version "ovale" du tracé.

Cette avant-dernière manche de la saison 2020 voit Max Verstappen, deuxième le week-end dernier, se présenter en troisième position du Championnat du monde des pilotes, à 12 unités de Valtteri Bottas. Avec quatre résultats vierges de points au compteur, Verstappen peut regretter de n'avoir été en mesure de rallier l'arrivée qu'en onze occasions cette année. En effet, à l'exception du GP de Turquie, où il a bouclé la course en sixième position, le pilote Red Bull a systématiquement terminé sur le podium, et n'a que peu à se reprocher concernant les coups du sort subis cette saison.

Tandis que Lewis Hamilton demeure sur cinq succès consécutifs, le Britannique ne sera pas en mesure de tenter de réaliser la passe de six, dimanche, en raison de son forfait lié à un test COVID-19 positif. Une occasion rêvée pour Bottas de signer sa première victoire depuis le GP de Russie, l'un de ses deux uniques succès de la saison. Si Hamilton survole 2020, le second pilote Mercedes, lui, était atteignable aux yeux de Verstappen. Désormais, il ne reste que deux GP à celui-ci pour tenter d'y parvenir ; un défi dont il ne sait pas s'il est réellement atteignable.

"Peut-être, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait également pas mal de chance pour ça. C'est un peu dommage d'avoir abandonné quatre fois car sinon je pense que la P2 aurait été là assez aisément, oui. Mais c'est comme ça", soufflait-il dans le paddock ce jeudi.

Dans l'ensemble, Verstappen ne regarde pas trop en arrière et sait que sa saison, avec le matériel dont il dispose, présente un bilan très positif. Le Hollandais n'est-il pas justement en train de faire doute de l'issue de l'attribution de la seconde place au général face à un pilote Mercedes ? Au moment de choisir un mot pour décrire sa saison, Verstappen choisit un terme très positif.

"Globalement, simplement ravissante !", juge-t-il. "Mais ça peut toujours être mieux. Je pense que je suis en permanence le plus critique vis-à-vis de moi-même, mais qu'il ne faut pas regarder le nombre de victoires en Grand Prix ou le nombre de podiums car cela dépend vraiment de votre voiture. Je pense que comparativement à l'année dernière et celle d'avant, oui, j'ai un peu progressé en termes de régularité, ce qui est bien. J'en suis heureux. Bien entendu, nous souhaitons nous battre pour le titre en tant qu'équipe et il va nous falloir travailler là-dessus, y compris du côté châssis et moteur. Espérons que l'an prochain, il puisse y avoir un petit extra de compétitivité qui nous permette de rendre la vie plus difficile à Mercedes."

Pas forcément le meilleur tracé pour Red Bull

Le tracé "ovale" de Bahreïn présente une configuration différente de celle du circuit de Grand Prix habituel. Plus court, il est également plus fluide et rapide, et sollicitera l'unité de puissance d'une manière plus similaire à celle de Monza.

"J'espère réellement que ça ne sera pas comme à Monza", sourit Verstappen, lorsque lui est présenté le sujet. "Attendons de voir. La piste, bien entendu, est un peu différente de Monza. Je pense qu'il y a toujours quelques virages où l'on peut un peu faire la différence. À Monza, on roule vraiment avec un appui très faible ; tout le monde est avec très, très peu d'appui. On se repose vraiment sur les lignes droites. Je pense qu'ici, il y aura une petite différence en termes de niveaux d'appui. Mais oui, prions pour que ça soit mieux ! Il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire en termes de puissance moteur. Je pense qu'il faut plutôt trouver le bon compromis [entre appui et puissance]."