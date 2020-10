Verstappen : "On ne peut pas attaquer, on pilote sur la glace"

Troisième des qualifications à Portimão, à deux dixièmes de la pole position établie par Lewis Hamilton, Max Verstappen a confirmé le resserrement des performances entre Mercedes et Red Bull Racing, déjà aperçu au Nürburgring. Le Néerlandais ne se contente toutefois que du résultat jusqu'à présent, sur un circuit où il est loin de prendre du plaisir. Frustré par le manque d'adhérence offert par le nouvel asphalte portugais et par des pneus difficiles à faire fonctionner, il fait contre mauvaise fortune bon cœur au terme d'un samedi qu'il juge "déroutant".

"Tout le week-end a été vraiment compliqué pour faire fonctionner les pneus", déplore-t-il. "En plus des pneus, l'asphalte est glissant. On ne peut prendre qu'une trajectoire. Globalement, bien sûr, ça reste bien d'être troisième, mais c'était déroutant tout au long des qualifications. J'ai fait mon tour le plus rapide en Q1, et après ça je n'ai pas pu le refaire, simplement parce que je n'avais pas le même grip."

"Le temps passe plus vite en Q2 et en Q3, il y a moins de temps pour préparer les tours. On dirait que c'était un peu plus difficile d'amener les pneus dans une meilleure fenêtre, même si j'ai trouvé que c'était un peu mieux en Q3 qu'en Q2 lors du tour chrono. C'était mieux mais pour moi, ce n'est pas très agréable de piloter sur ce circuit avec ces pneus et cette adhérence. Je suis venu ici en janvier et je me suis dit que ce serait incroyable d'y piloter une F1 avec le grip que nous avons. Mais selon moi, on ne peut pas attaquer, on pilote sur la glace. C'est un peu dommage."

Concernant l'écart entre Mercedes et Red Bull, qui tend à se réduire, Verstappen demeure très prudent. S'il a un temps réussi à s'intercaler entre Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, avant que ce dernier ne chipe la pole position à son coéquipier, le Néerlandais juge difficile de confirmer totalement ce resserrement.

"Nous sommes très proches encore une fois, mais c'est difficile de vraiment juger les performances à cause des pneus et du grip", martèle-t-il. "Je pense qu'il faut retourner sur un circuit où nous sommes allés auparavant, ces dernières années, et voir où nous en sommes en ayant un peu plus de connaissances. Ce genre de Grand Prix est parfois aléatoire. On peut parfois mieux y réussir que les autres. Mais ça reste une troisième place, assez proche, et je pense que c'est un bon résultat."