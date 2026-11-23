Formule 1 GP du Qatar

Verstappen fait confiance à la F1, mais préférerait rester chez lui

Max Verstappen estime que la F1 et la FIA disposent de bien plus d'informations que celles relayées dans les médias, même si, à titre personnel, il préférerait rester chez lui qu'aller au Qatar et à Abu Dhabi.

Ronald Vording

Mis à jour: 23 nov. 2026, 13:01

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Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Après avoir informé Imola qu'il était inutile de préparer davantage le plan B, la F1 est désormais pleinement engagée à terminer sa saison 2026 au Moyen-Orient. Si elle a toujours assuré qu'elle prendrait "la bonne décision" en cas de dégradation de la situation, la catégorie reine prend le week-end du MotoGP au Qatar en exemple pour démontrer que les deux derniers Grands Prix peuvent se dérouler comme prévu.

Max Verstappen a déjà fait savoir qu'il appréciait toujours se rendre au Moyen-Orient, mais que, compte tenu des conflits dans la région, il préférerait personnellement courir ailleurs. C'est toujours son avis, comme l'a montré sa réponse lorsque Motorsport.com l'a interrogé dans le paddock de Las Vegas sur les prochaines courses au Qatar et à Abu Dhabi.

"Compte tenu des garanties qui nous sont données, y compris lors de discussions privées, il faut partir du principe que toutes les informations sont exactes. Je pourrais remettre cela en question, mais cela ne servirait à rien non plus. J'espère simplement que tout se passera bien."

Lorsqu'on lui a fait remarquer qu'il existait toujours une différence entre ce que lui dictait la raison, au regard de ces garanties, et son ressenti personnel, Verstappen a répondu lors de la rencontre avec la presse néerlandaise : "Est-ce que je suis à l'aise à l'idée d'y aller ? Non. Je préférerais rester chez moi. Mais si l'on nous donne toutes les garanties de sécurité, je n'ai pas grand-chose à reprocher à cette décision."

"Mais est-ce agréable de savoir que des missiles continuent de voler dans les pays autour de vous, à gauche, à droite ou en dessous ? Non, ce n'est certainement pas agréable."

Verstappen compte néanmoins se rendre dans la région, notamment parce que Red Bull a encore un enjeu avec la troisième place du championnat constructeurs. En MotoGP, Yamaha n'avait plus rien à jouer et le constructeur japonais avait décidé de boycotter la course au Qatar.

Interrogé sur le fait qu'il aurait réellement envisagé de rester chez lui si son employeur n'avait plus rien eu à jouer, Verstappen a répondu : "C'est toujours difficile à dire. Et bien sûr, le MotoGP devait aussi s'y rendre un peu plus tôt, pendant une semaine un peu plus incertaine", a expliqué le Néerlandais, en référence aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

Imola avait la préférence de Verstappen, comme celle de plusieurs autres pilotes de F1, mais le pilote Red Bull a conclu en soulignant qu'il devait faire confiance aux garanties de sécurité apportées par la F1.

"Y a-t-il un risque que quelque chose se produise ? Oui, bien sûr. Mais il y a aussi un risque que quelque chose se produise ici, à Las Vegas. On peut toujours raisonner comme ça. C'est simplement que le risque est peut-être un peu plus proche de vous là-bas, mais je n'ai pas grand-chose de plus à dire à ce sujet. Nous espérons simplement que tout se passera bien."

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