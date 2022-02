Verstappen confirme le souci de visibilité avec les F1 2022

Charger le lecteur audio

Pierre Gasly l'avait annoncé en novembre dernier après avoir roulé sur le simulateur, Max Verstappen le confirme désormais : les monoplaces de Formule 1 répondant à la nouvelle réglementation technique de 2022 pourraient être plus compliquées à piloter en raison d'un manque de visibilité lié aux nouveaux pneus. Les jantes mesurent désormais 18 pouces au lieu de 13, tandis que le pneu dans son ensemble est 6 cm plus haut, et cela a manifestement un impact non négligeable sur la visibilité de pilotes toujours assis très bas dans leur cockpit.

"Pour moi, en fait, le plus gros truc, c'est la vue dans le cockpit avec ces gros pneus", a déclaré Verstappen lors de la présentation de la Red Bull RB18, où l'on n'a réellement découvert que la nouvelle livrée de la monoplace au taureau rouge. "Prendre la corde est un peu plus difficile dans certains virages serrés. Concernant le pilotage, on a juste la sensation que la voiture a un peu moins d'adhérence, mais on s'y habituera. C'est pourquoi nous faisons les journées d'essais, afin de s'habituer aux glissades, aux blocages de roue et aux choses comme ça. Mais je pense que ça devrait aller, il faut juste s'habituer un peu plus à la vue dans le cockpit."

Les monoplaces de Formule 1 ont pris 40 kg sur la balance cette année et atteignent 795 kg avec la nouvelle réglementation qui fait la part belle à l'effet de sol. Les nouvelles roues ne sont pas étrangères à cette augmentation.

"L'idée est la pertinence vis-à-vis de la route ; c'est que la majorité des voitures de route doivent désormais avoir de grandes roues, mais viennent aussi avec des pneus à profil très bas", a analysé Paul Monaghan, ingénieur en chef de Red Bull. "Nous avons adopté les roues de taille 18 pouces comme compromis. Cela a certainement un peu alourdi la voiture, le pneu est plus grand globalement, alors cela a un impact aérodynamique relativement significatif. Puis il faut essayer de comprendre les caractéristiques du gros pneu. Nous avons pas mal de connaissances de ceux de l'an dernier. Nous repartons plus ou moins de zéro, n'est-ce pas ?"